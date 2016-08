Xenia Tchoumi präsentiert neues Huawei Nova mit Make-Up Funktion

Ein Gadget speziell für Frauen? Huawei ist nicht der erste Hersteller, der das versucht. Aber die Chinesen haben begriffen, dass es nicht reicht, das Produkt einfach rosa anzumalen.

So ist das neue Nova zwar ein Frauen-Handy, weil es sich speziell an weibliche Kundschaft richtet. Aber auch einem Mann dürfte das 5-Zoll-Gerät nicht peinlich sein. Sogar die Rosa-Variante ist nicht allzu knallig - und es gibt ja auch noch dezentere Varianten.

Das Huawei Nova ist ideal für Selfies

Ein paar Funktionen richten sich dennoch speziell an die weiblichen Fans. Sie sind vor allem der Lifestyle- und Mode-Blogging-Szene abgeschaut. So ist die Selfie-Cam mit 8 Megapixeln wirklich richtig gut - im mittleren Preissegment eine der besten.

Und man kann die Ego-Fotos bequem schiessen, weil der Fingerabdruck-Scanner auf der Rückseite auch als Auslöser dient. Auf Knopfdruck kann man beim Selfie-Knipsen auch gleich das Gesicht verschönern. Eine ganze Reihe an Make-up-Filtern steht zur Verfügung. Etwas fies: Das lässt sich auch nur auf ein Gesicht auf dem Gruppenselfie anwenden.

Die ganzen Frauen-Features stellte übrigens eine prominente Schweizerin vor. Xenia Tchoumi alias Xenia Tchoumitcheva ist ja nicht nur Model und Unternehmerin, sondern auch als Fashion-Bloggerin unterwegs. Sie durfte geschlagene 20 Minuten über Selfies referieren, wie schon am Vorabend bei Samsung war der grosse Event also ganz in Schweizer Hand.

Der Akku des Huawei Nova hält über zwei Tage

Aber das Huawei Nova ist nicht mit hippen Funktionen aufgepepptes Mittelmass. Sondern bietet auch viel Technik und ein erstklassig verarbeitetes Metallgehäuse. Der Akku ist über 3000 mAh gross und soll über zwei Tage halten. Trotzdem ist das Smartphone dünn und leicht.

Der schnelle Prozessor mit 3 GB Arbeitsspeicher sorgt für gute Performance. Ingesamt ist das Huawei Nova im oberen Mittelfeld angesiedelt, kostet beim Marktstart im Oktober aber nur 399 Franken in der Version mit 32 GB Speicher (erweiterbar). Das ist wirklich ein günstiger Preis. Das grössere Plus mit 5,5 Zoll Bildschirm ist leider bei uns offiziell nicht erhältlich.