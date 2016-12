Weihnachtsüberraschung von Apple :  Die AirPods sind ganz plötzlich da

Was für ein Chaos: Bei der Präsentation des iPhone 7 im September waren die AirPods die grosse Überraschung. Nicht nur im BLICK-Test (nachzulesen hier) haben die drahtlosen Kopfhörer gut abgeschnitten.

Und dann plötzlich gabs technische Probleme, die Lancierung wurde Ende Oktober auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine Blamage für den perfektionistischen iPhone-Hersteller.

Doch völlig überraschend kommen die AirPods nun doch in den Verkauf. Online kann man sie ab sofort für 179 Franken bestellen. Die erste Tranche war aber schon nach einer Stunde weg, inzwischen beträgt die Lieferfrist mindestens zwei Wochen.

Wer noch vor Weihnachten welche will, sollte sich in den Apple-Stores umsehen. Ab nächster Woche sind die Kopfhörer auch dort verfügbar. Allerdings wohl auch nicht in grossen Mengen.

Die AirPods sind klein und leicht

Ein einfacher Kopplungsmechanismus, ultraleichte Bauweise, der Verzicht auf jegliche Kabel und trotzdem fünf Stunden Laufzeit. Das ist zu einem Preis von 179 Franken ziemlich einmalig auf dem Markt. Dazu kommt der coole Auflademechanismus direkt in der Aufbewahrungsbox.

Der magnetische Mechanismus, wie die kleinen Dinger in die Ladeposition flutschen, ergibt einen dieser magischen Apple-Momente. Da vergisst man glatt, dass die «Stäbchen» in den Ohren für alle anderen ziemlich merkwürdig aussehen.

Was war das Problem mit den AirPods?

Den genauen Grund für die Verspätung hat Apple nie kommuniziert. Ausgeliefert wurden einzig die Prototypen für Journalisten. Bei der Vorserie kam es zu keinerlei massiven Problemen.

Allerdings merkten wir auch im BLICK-Langzeittest, dass die automatische Verbindung mit dem iPhone nicht so zuverlässig klappte wie bei Apple gewohnt. Ab und zu war nur ein Hörer verbunden, in Bahnhöfen gab es kurze Störungen – vielleicht wegen der Stromleitungen.

Gerüchteweise soll es zudem Probleme gegeben haben, den Sound vom iPhone synchron auf beide Hörer auszuspielen. Daher sind wir gespannt, ob die finale Version der AirPods nun auch auf längere Zeit stabil funktioniert.