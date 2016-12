Ultimativer Geschenk-Tipp :  Setzen Sie alles auf eine Karte

Geheimduell für bis zu 10 Spieler

Abenteurer und Wächter treten bei «Tempel des Schreckens» (10.90 Fr. bei Siroop.ch, ab 8 Jahren) gegeneinander an. Die Rollen sind zugelost, keiner der bis zu zehn Spieler weiss, was der andere verkörpert. Die einen versuchen, alle Karten mit Gold-Räumen aufzudecken, die anderen legen falsche Fährten, damit zuerst die Feuerfallen zum Vorschein kommen. Trotz einfachen Regeln macht das Bluff-Spiel richtig Spass – gerade auch in grösseren Gruppen.