Start zum Webvideopreis Schweiz 2016 :  Gewinne den «Oscar der Generation Youtube»

Was ist der Webvideopreis?

Ist es nicht unfair, dass Webvideos - ein rasant wachsendes Medium, das die Jugend wie kein zweites bestimmt - nie richtig gewürdigt werden? Damit ist jetzt Schluss! Der Webvideopreis ist der «Oscar der Generation Youtube». Herausragende Videos, die auf Youtube, Vimeo, Snapchat, Facebook und Co. veröffentlich wurden, kriegen hier die Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht.

Seit 2011 wird der Deutsche Webvideopreis verliehen. Er gilt mittlerweile als eine der wichtigsten Auszeichnungen im deutschsprachigen Netz. Im Jahr 2015 wurde die Gala mitunter ins Fernsehen übertragen und von TV-Legende Christian Ulmen moderiert. Dieses Jahr kommt er erstmals in die Schweiz!

play share share share

Wann wird er verliehen?

Verliehen wird der Webvideopreis Schweiz 2016 am 10. Dezember im StageOne in Zürich. Die Preisverleihungs-Gala wird eine echte Show mit bekannten Gesichtern aus Entertainment und Web-Kultur.

Wer kann gewinnen?

Das Tolle am Webvideopreis ist: Jeder kann gewinnen! Du hast etwas Herausragendes auf Twitter oder Facebook gesehen, findest, dein Lieblings-Snapchatter hat einen Preis verdient oder du möchtest den besten Twitch-Stream auszeichnen? Her damit! Solange das Video zwischen dem 01. Januar 2016 und 30. September 2016 veröffentlicht wurde, (und zwar zuerst im Internet!) kannst du es einreichen. Die Webvideopreis-Academy entscheidet dann, welche Inhalte nominiert werden. Du kannst auch ganze Kanäle oder Profile einreichen. Der Einreichungszeitraum ist vom 15. bis zum 30. September. Die Gewinner werden zu jeweils 50 Prozent von Academy und den Zuschauern bestimmt.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=73444&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20160906/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=3522732&adtechWebPostrollID=5898046&includePath=/life/digital/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share share Hier kommt der Webvideopreis Schweiz 2016

Gibt es verschieden Kategorien?

Na klar, und zwar folgende: Person of the year, Comedy, Gaming, Best video of the year, Lifestyle, Music, Sport, 360 Grad.

Wer ist diese Academy?

Die Academy des Schweizer Webvideopreises setzt sich aus elf bekannten Schweizer Youtubern und Videomachern zusammen. Darunter Nathalie Céline, Fashionpupa, Ask Switzerland und Typhoon Cinema. Sie wird jedes Jahr um alle Sieger sowie die Nominierten erweitert. Damit entscheidet die Community nicht nur über die Gewinner des Webvideopreises, sondern auch darüber, wer in Zukunft Mitglied der Academy wird.

Hier findest du die diesjährige Jury.

Wer organisiert das Ganze?

Organisiert wird der Webvideopreis Schweiz von Ringier, Swisscom und SRF. Haupt- und Votingsponsor ist Migros. Infos rund um den Webvideopreis findest du in den kommenden Wochen hier, auf SRF.ch, Bluewin.ch, usgang.ch, Radio SRF Virus, Radio SRF3 und Videolix.net.

Klingt ja echt toll, wo finde ich mehr Infos?

Neben den oben genannten Portalen findest du auf www.webvideopreis.ch und dem offiziellen Facebook-Profil alle Informationen rund um den Webvideopreis Schweiz 2016.