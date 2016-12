Samsung mit Neustart :  So will das Galaxy S8 das Akku-Debakel vergessen machen

Eineinhalb Jahre lang lief es der Smartphone-Sparte von Samsung wieder richtig gut. Das Galaxy S6 war ein Erfolg, das S7 gar ein Bestseller, der sich bis heute gut verkauft und über eine der besten Handykameras verfügt. Dann kam das Note 7 – von der Kritik hochgelobt. Auch im BLICK-Test überzeugte das grosse Smartphone mit Stift.

Dann fingen die ersten Akkus zu brennen an. Und auch Austauschgeräte fingen Feuer. Samsung zog die Notbremse, stoppte die Produktion, forderte die Handys zurück und stampfte sie ein. Es bleibt, auch wegen schwacher Kommunikation, ein riesiger Imageschaden für die Koreaner.

Den soll eine neue Generation von Smartphones vergessen machen. Samsung wird möglicherweise schon am Mobile World Congress in Barcelona (Spanien) Anfang Februar das Galaxy S8 vorstellen, spätestens aber an einem speziellen Event im April. Die Koreaner wollen nicht alles umkrempeln, auch nicht die Namensgebung.

Spätestens im April kommt das Samsung Galaxy S8

Stattdessen sollen die erfolgreichen S6 und S7 als Vorbild für das neue Modell dienen. Erwartet werden wiederum zwei Modelle. Eines mit 5-Zoll- und eines mit 5,5-Zoll-Display. Die grosse Neuerung: Die Bildschirme sind total randlos. Das Gehäuse ist von vorne fast nicht zu sehen, auch der Startknopf unten fällt weg.

Dank des Edge-Displays läuft das Glas leicht gebogen über die Kante. Der Startknopf wird nur noch virtuell eingeblendet. Der Fingerabdruck-Scanner soll durchs Glas hindurch funktionieren. Einzig die Frontkamera wird oben noch etwas Platz brauchen. Und die Experten sind sich nicht einig, ob auch unten ein wenig vom Gehäuserand mit Logo zu sehen ist.

Logisch wäre, dass Samsung zumindest beim grösseren Gerät auf eine 4K-Auflösung setzt. Vor allem für die VR-Brille Gear, die es in einer Neuauflage geben wird. Zusätzlich soll das Galaxy S8 auch mit den Daydream-Brillen von Google kompatibel sein. Und da bei Virtual Reality die Display-Auflösung halbiert wird, ist 4K sehr willkommen.

Samsung baut ins Galaxy S8 wohl eine Dual-Cam ein

Die Koreaner sollen gemäss verschiedener Quellen an einer Dual-Cam für das S8 arbeiten – ähnlich denen, die Huawei, LG oder Apple schon im Angebot haben. Bei der Frontkamera, neu mit acht Megapixeln, dürfte erstmals ein Autofokus zum Einsatz kommen, der Selfies deutlich schärfer macht.

Weitere Gerüchte sprechen von einem Force-Touch-Bildschirm, der auf starkes Drücken reagiert und weitere Menüfunktionen anzeigt. Und es könnte Stereolautsprecher geben, was dann allerdings zulasten des Kopfhöreranschlusses gehen würde. Apple hat ja schon vorgemacht, dass man diesen Anschluss weglassen kann.

Samsung muss mit dem Galaxy S8 den grossen Wurf wagen. Nicht nur, um das Note-7-Debakel vergessen zu machen, sondern auch, weil Hauptkonkurrent Apple dieses Jahr gross auftrumpfen wird. Das iPhone feiert den zehnten Geburtstag – das iPhone 8 dürfte daher mit einigen Überraschungen aufwarten.