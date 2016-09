Nikons neue 360-Grad-Cam :  Eine Kamera für die totale Action

Jetzt gehts auf dem Massenmarkt für 360-Grad-Kameras so richtig ab. Viele etablierte Hersteller steigen ein, unter anderem Foto-Spezialist Nikon. Solche Hersteller können ihre jahrzehntelanger Erfahrung im Kamerabereich einfliessen lassen.

Die neue KeyMission 360 kann darum gleich in mehreren Bereichen neue Masstäbe setzen. So ist sie eine der ersten echten Actioncams, die Rundum-Videos aufnehmen kann. Und zwar in 4K-Qualität. Dazu hat Nikon gleich zwei 23,9 MP-CMOS-Sensoren eingebaut.

Die Nikon KeyMission 360 ist wasserdicht bis 30 Meter

Wichtig vor allem die Allwettertauglichkeit: Man kann mit ihr auf bis zu 30 Meter tief tauchen und ohne zusätzliches Gehäuse Aufnahmen unter Wasser schiessen. Zudem übersteht die KeyMission 360 Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe unbeschadet. Im Winter läuft die Elektronik bis minus 10 Grad.

Der Kamerawürfel mit rund sechs Zentimetern Seiten länge ist knapp 200 Gramm schwer und kann so auch einigermassen bequem etwa auf einem Helm getragen werden. Dank normalem Stativgewinde lässt sich die KeyMission 360 an üblichen Halterungen befestigen.

Nachteil der kompakten Bauweise, nach rund 70 Minuten Videoaufzeichnung ist Schluss. Immerhin, Akku und Speicherkarte lassen sich wie bei einer Fotokameras austauschen. Die Kamera hat nur zwei Knöpfe, mit denen man ein 360-Grad-Foto oder -Video direkt auslösen kann.

360-Grad-Videos werden automatisch berechnet

Die Kamera lässt sich auch problemlos mit Smartphones verbinden, wo man ein Livebild sieht und die Videos lassen sich sofort teilen. Nikon hat liefert auch ein Programm für den Computer, um Filmsequenzen zu bearbeiten.

So viel extreme Ausstattung bei kompakter Bauweise ist nicht ganz günstig. Die Nikon KeyMission 360 kommt Anfang November zu einem Preis von 528 Franken in die Schweiz. Damit gehört sie zu den Teuersten im Massenmarkt - ist aber wohl von der Qualität her auch nahe beim Profi-Equipment.

Übrigens: Für Action-Fans ohne 360-Grad-Bedürfnis hat Nikon zwei weitere KeyMission-Kameras angekündigt. Die 170 für 428 Franken nimmt Weitwinkel-Fotos und -Videos auf. Die 80 für 328 Franken ist kompakt und schlank und lässt sich auf dem Körper tragen. Mit Touchscreen und Selfie-Cam ist sie ein Outdoor-Ersatz für die Smartphone-Kamera.