User gefrustet :  WhatsApp klaut uns die Enter-Taste

Wer schon das neue WhatsApp-Update auf seinem Smarthpone installiert und kürzlich eine Nachricht per WhatsApp-Messenger verschickt hat, den erwartete eine böse Überraschung: Die Enter-Taste funktioniert plötzlich nur noch als Textumbruch. Vorbei sind die Zeiten, in denen man damit eine Nachricht verschicken konnte. Das geht jetzt nur noch über den blauen Pfeil rechts vom Textfeld. Menschen, die mit der Enter-Taste ständig versehenlich halb fertige Sätze verschickt haben, kommt die Änderung wohl zu Gute. Aber jeder, der das schnelle Tippen und Versenden bevorzugt, wird neu stark ausgebremst.

Trotzdem bietet die neue WhatsApp-Version auch einige ziemlich coole Features: Wer seinem Chat-Partner ein Foto schickt, kann das Bild jetzt direkt mit Emoijs, Text oder einer Zeichnung aufpimpen. In Videos kann nach dem Aufnehmen hineingezoomt werden und neu wird in der WhatsApp-Kamera auch der Front-Blitz unterstütz. Selfies gelingen so in besserer Qualität. Eine weitere Funktion, die wir bereits von Snapchat kennen.

Auch Gruppenchats haben eine neue Funktion erhalten. Um Teilnehmer einzuladen, kannst du ihnen als Gruppenadministrator neu einen Link per E-Mail schicken oder einen QR-Code generieren. Damit wird das Eröffnen eines vollständigen Gruppenchats stark vereinfacht. Und die Personen, die du einladen willst, müssen sich nicht einmal auf deiner Kontaktliste befinden.

Das Update steht Android-Usern schon seit dem 3. Oktober zur Verfügung. Seit heute ist die Version 2.16.12 auch im Apple-Store erhältlich.