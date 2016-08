Neue Features bei Philips Hue :  Licht einschalten wie von Geisterhand

Bewegungsmelder hat auch die Konkurrenz im Angebot. Doch Philips hat den Vorteil, mit den Hue-Leuchten ein ganzes System an intelligenter Steuerung im Hintergrund zu haben. Die Holländer waren in diesem Bereich die Pioniere.

Daher ist es eigentlich erstaunlich, dass Philips erst ab Oktober einen Hue-kompatiblen Bewegungsmelder im Angebot hat. Für rund 45 Franken wird er erhältlich sein, Premiere feiert er auf der Technikmesse IFA in Berlin diesen Donnerstag.

Philips Hue: Endlich mit Sensor

Gut Ding will Weile haben - und Philips kommt zwar spät mit dem Sensor, dafür ist er richtig durchdacht. Ein Kabel braucht der Bewegungsmelder nicht, er lässt sich anschrauben, kleben oder magnetisch befestigen. Die Batterie hält zwei bis drei Jahre.

Verbunden ist er mit dem gesamten Hue-System. Und so lassen sich nun verschiedene Szenarien einstellen. So unterscheidet der Sensor automatisch zwischen den Tageszeiten. Muss man etwa in der Nacht zur Toilette, werden die Lampen bei Bewegung nur gedimmt eingeschaltet. Am Abend gibts volle Festbeleuchtung.

Man kann auch festlegen, dass nach einer bestimmten Zeit ohne Bewegung das Licht in einem Zimmer ganz abgeschaltet wird. Insgesamt lassen sich bis zu 12 Senoren mit bis zu 50 Lichtquellen koppeln. Sogar ein Tageslicht-Sensor ist eingebaut, der bei Bedarf das Licht automatisch einschaltet, wenn es in einem Raum zu dunkel ist.