Mit Live-Bild auf der Uhr :  Diese Actioncam würde 007 nutzen

Wie gut die Bildqualität der neuen Actioncam von Sony ist, zeigt das Video von BLICK. In James-Bond-Manier sind wir am Schilthorn die Pisten runtergedüst. Immer wenn sich der Digitalredaktor im Video auf dem Schlitten in Selfiepose filmt, ist die Sony FDR-X3000R im Einsatz.

Die Actioncam zeichnet schöne 4K- oder Full-HD-Videos auf, die auch bei schnell wechselnden Lichtverhältnissen gut ausgeleuchtet bleiben. Die optische Bildstabilisierung arbeitet auf Hochtouren, wie man ja bei der rasanten Fahrt gut sieht. Das ist ein echter Fortschritt gegenüber vielen Konkurrenten. An den grossen Blickwinkel von 170 Grad muss man sich gewöhnen – aber der ist ja bei Actioncams durchaus üblich. Die Aufnahmen wirken trotzdem recht natürlich.

Der weite Aufnahmewinkel bietet den grossen Vorteil, dass man sich einfach selber filmen kann. Mit einem Selfiestick etwa, den man gar nicht so weit ausfahren muss. Kein Wunder, kommen solche Cams nicht nur bei Extremsportlern und anderen Actionfans zum Einsatz, sondern auch als normale Videokameras für Freizeit oder Ferien.

Man kann jederzeit losfilmen, ohne sich gross Gedanken zu machen. Und das ist wohl die grösste Stärke der Cam. Die ersten Aufnahmen lassen sich starten, ohne die Bedienungsanleitung konsultiert zu haben. Bei anderen Modellen, welche wenige Knöpfe doppelt und dreifach belegt haben, braucht es deutlich mehr Eingewöhnungszeit.

Bis minus fünf Grad winterfest ist das Modell ebenfalls. Wir hatten auf der Skipiste auch bei klar tieferen Temperaturen keine Probleme. Der Akku hält deutlich über eine Stunde lang, ein guter Wert im Vergleich zu anderen Actioncams.

Die Sony FDR-X3000R taucht bis 60 Meter

Die Sony FDR-X3000R ist, wie bei guten Actioncams üblich, vor Wasserspritzern und Staub geschützt. Im mitgelieferten Schutzgehäuse überlebt die Kamera auch Stürze aus bis zu 1,5 Metern und Tauchgänge bis in 60 Meter Tiefe. Weil aber das Gehäuse das Mikrofon abdeckt, werden Tonaufnahmen sehr dumpf.

Ein sehr cooles Feature ist der externe Bildschirm, der mitgeliefert wird. Der verbindet sich auf Knopfdruck mit der Kamera und zeigt dann das Live-Bild an. Zwar ist dieses nur 1,5 Zoll gross. Das reicht aber gut aus, um zu sehen, was alles im Bild ist. Man könnte die Kamera auch mit dem Smartphone koppeln und dieses als Display nutzen. Dank des externen Bildschirms braucht man diese Funktion aber gar nicht.

Praktisch: Das bis zu einer Tiefe von einem Meter wasserdichte Display ist auch eine Fernbedienung. Aufnahmen lassen sich damit aus bis zu fünf Metern Entfernung starten. Mit einem Knopfdruck werden beide Geräte ausgeschaltet, etwa um bis zur nächsten Aufnahme Strom zu sparen. Das Live-View-Display lässt sich ins mitgelieferte Uhrenarmband einklicken. Das ist dann wirklich James-Bond-Style!

Die Display-Fernbedienung kann man aber auch zusammen mit der Kamera auf einen optionalen Fingergriff aufsetzen. Dann wird die Actioncam zur normalen Videokamera. Ist aber mit 120 Gramm Gewicht deutlich leichter und handlicher.

Die FDR-X3000R kostet 489 Franken, etwa bei Brack.ch. Topmodelle anderer Hersteller kosten ähnlich viel. Sony liefert einiges an Extras mit, im Handel sind weitere Halterungen oder Selfiesticks erhältlich. Die Konkurrenz bietet da allerdings oft eine grössere Auswahl, die Halterungen sind meist etwas schneller wechselbar.

BLICK-Fazit: Die Sony FDR-X3000R ist ideal, wenn man schnell und unkompliziert bei jeder Witterung losfilmen will. Wer oft manuell Einstellungen ändern möchte, wünschte sich zwar einen Touchscreen, aber die Cam aus Japan hat eine tolle Bildqualität und sinnvolle Features. Eine perfekte James-Bond-Action-Kamera.