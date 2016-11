Samsung Galaxy X: Alles zum vielleicht ersten klappbaren Smartphone

Es wären endlich wieder gute Nachrichten für den koreanischen Hersteller: Laut Gerüchten und neusten Patent-Leaks könnte Samsung schon 2017 ein Smartphone mit faltbarem Bildschrim auf den Markt bringen. Wird es tatsächlich so revolutionär (und funktioniert einwandfrei), würde die Neuheit auf einen Schlag das Debakel mit den explodierenden Akkus vergessen machen.

Das wissen wir über das neue Samsung Galaxy X

Galaxy X ist der Projektname, im Zentrum steht eindeutig das Display. Es soll in der Mitte nicht nur gebogen, sondern ganz gefaltet werden können. Mit diesem Klappmechanismus hat man auf einen Schlag die doppelte Displayfläche und kann das Telefon gut in der Tasche verstauen. Entscheidend ist, ob das gefaltete Gerät nicht zu dick ist. Netter Nebeneffekt wäre der bessere Schutz des Bildschirms in zugeklapptem Zustand.

Spannendes Detail: Unten plant Samsung offensichtlich ein über die Kante gezogenes Display, wie jetzt schon bei den Galaxy-Edge-Modellen. Der Vorteil: Diese Kante ist auch bei zugeklapptem Bildschirm sichtbar und könnte jederzeit Benachrichtigungen anzeigen. Über die Touchscreen-Kante könnten aber auch wichtige Funktionen direkt gesteuert werden.

Trotz des komplizierten Mechanismus soll das neue Display eine 4K-Auflösung und dank Amoled-Technik schöne Farben und viel Kontrast bieten. Nicht im Alltag, aber wenn das Smartphone in eine VR-Brille eingelegt wird, ist die hohe Auflösung entscheidend. Und mit ihrer Gear VR sind die Koreaner da ja führend. Dank Screen-Erweiterung wäre zum Beispiel locker ein Acht-Zoll-Gerät möglich – das ist schon fast Tablet-Grösse.

Das Samsung Galaxy X könnte schon im Februar kommen

Es wird damit gerechnet, dass Samsung beim neusten Modell wie Apple, LG oder Huawei auf eine Dual-Kamera mit zwei Linsen setzt. Die Fotoqualität wäre damit noch näher bei digitalen Spiegelreflexkameras, die nach den Kompaktkameras von den Smartphone-Herstellern als Nächstes ins Visier genommen werden.

Die grosse Frage ist, wann das Galaxy X auf den Markt kommt. Vielleicht gibt Samsung Gas und zeigt das Gerät schon im Februar am Mobile World Congress in Barcelona (Spanien). Gut möglich auch, dass dann gleich zwei Modelle auf den Markt kommen. Ein normales und eines mit der der neuen Falttechnik.