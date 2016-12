Mehr als ein Gag? :  LG bringt den Lautsprecher zum Schweben

Die grösste Tech-Messe der Welt ist immer für eine Überraschung gut. LG nutzt die nächste Woche in Las Vegas (USA) startende Consumer Electronics Show (CES), um einen schwebenden Lautsprecher vorzustellen. Der PJ9 soll nicht nur ein Hingucker sein, sondern auch richtig gut tönen.

Das Lautsprechermodul wird von starken Elektromagneten über einer Basisstation in der Luft gehalten. Die Musikübertragung erfolgt per Bluetooth. Ist der Akku nach rund zehn Stunden leer, setzt der Lautsprecher sanft auf und lädt automatisch nach. Die Musik läuft dabei weiter.

Natürlich ist so eine schwebende Soundmaschine ein ziemlicher Hingucker. Doch LG verspricht auch gute Soundqualität. Der Lautsprecher im Turbinendesign strahlt in alle Richtungen gleichzeitig ab und kann so gut mitten im Raum platziert werden. In der Basiseinheit steckt ein Subwoofer.

Preise und Verfügbarkeit hat der südkoreanische Hersteller noch nicht bekannt gegeben, das dürfte zur Eröffnung der Messe am 5. Januar geschehen. Übrigens: Eine Weltpremiere ist ein solch schwebender Lautsprecher nicht. So gibt es etwa seit einigen Wochen den Mars by Crazybaby auf dem Markt, auch in der Schweiz. Aber mit LG wagt sich ein Massenhersteller ans Thema.