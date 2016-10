Oculus Connect: Facebook mit virtuellem Chat und neuer VR-Brille

Mit Konzerntochter Oculus hat Facebook einer der wichtigsten Innovatoren im Bereich Virtual Reality an Bord. Unter anderem wird ja auch Samsung mit Technik für deren Brille Gear VR beliefert. Nun gibt Facebook-Chef Mark Zuckerberg nochmals Gas.

Zwei Neuheiten hat er auf der Konferenz Oculus Connect angekündigt. So arbeitet das Team an einer Virtual-Reality-Brille, die eigenständig läuft. Man muss also weder ein Smartphone einschieben noch einen Computer anschliessen.

Ein Demo-Modell gebe es bereits, aber noch kein fixfertiges Produkt, verriet Zuckerberg. Damit sich der User frei im Raum bewegen kann, muss die Brille jederzeit die Position bestimmen können. Die Positionsüberwachung von innen sei technisch aber schwierig zu realisieren.

Facebook-Chat mit einem Avatar

Unter anderem für den Echzeit-Chat via Facebook braucht es diese Technik. Diese neue Social-Media-Form stellte Zuckerberg auch gleich live auf der Bühne vor. Der Chat verwandelt die User in Avatare, Mimik, Gestig und Bewegungen werden direkt in die virtuelle Welt übertragen.

Mit der Brille auf der Nase wirkt es dann so, als stehe man mit dem Gesprächspartner in einem Raum - und diesen kann man erst noch ganz frei wählen. Die echte Umgebung ist genausomöglich wie ein beliebiges 360-Grad-Video. Auch ein Mix aus Live-Videokonferenz und Avatar-Chat ist möglich.

Sowieso setzt Mark Zuckerberg stark auf Inhalte - er stellt 250 Millionen Dollar für die Entwicklung von Software zur Verfügung. Mit dem Ziel, eine grosse VR-Plattform aufzubauen. Unter anderem ist auch eine Live-Übertragung der 360-Grad-Umgebung in Vorbereitung. So dass man seine ganze Umgebung teilen kann.