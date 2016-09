iPhone 7 Präsentation: BLICK tickert ab 19 Uhr live zum Event

Kommt heute das iPhone 7?

Ja, da besteht kein Zweifel. Der 7. September ist ja auch gleich der passende Tag dafür. Ab 19 Uhr Schweizer Zeit wird Tim Cook (55) im Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco die neusten Gadgets vorstellen. Hauptthema ist dabei sicher der Nachfolger des iPhone 6s. Designmässig dürfte es allerdings eine Enttäuschung werden. Die grossen Neuheiten spart sich Apple für 2017 auf - zum 10-jährigen Jubiläum des iPhones. Übrigens: Gemäss BLICK-Informationen kommt das iPhone 7 schon am 16. September in die Schweiz.

Was wird neu beim iPhone 7?

Natürlich wird man die definitiven Features erst heute erfahren. Schaut man sich die diversen Gerüchte und Quellen an, dann dürfte das iPhone 7 einen neuen Prozessor erhalten. Zwei neue Farben neben silber, gold und rosé gibts fürs Gehäuse, «Space gray» wird zu einem matten schwarz. Trendy könnte die fünfte Farbe sein, eine Art Klavierlack, also glänzendes schwarz. Apple verzichtet wohl auf den Kopfhörer-Ausgang. Headphones müssen drahtlos oder über den Lighning-Anschluss angedockt werden. Dafür gibts bessere Lautsprecher.

Ist das neue iPhone wasserdicht?

Es sieht ganz danach aus, als sei das neue iPhone zumindest wasserfest nach IPX7 Standard - genau wie die aktuelle Apple Watch. Spricht: Feuchtigkeit, ein paar Tropfen oder ein Regenschauer können ihm nichts anhaben. Man könnte das Smartphone so auch mal unter die Dusche mitnehmen. Auch kurzes Eintauchen bis zu einen Meter tiefe dürfte das iPhone 7 überstehen.

Wird die Kamera des iPhone 7 deutlich besser?

Apple baut seine Stärken bei der Kamera weiter aus. Zumindest beim iPhone 7 Plus wird eine deutliche Verbesserung erwartet. Statt nur eine Linse mit 12-Megapixel-Sensor gibt es neu gleich zwei. Eine mit Weitwinkel. Eine mit optischer Bildstabilisierung. Ist die Software weiter so gut wie bisher, kann so die Fotoqualität deutlich erhöht werden. Vorgesehen sind übrigens neu gleich vier LEDs im Blitz, zwei mit warmem, zwei mit kaltem Licht.

Kommt sonst noch was an der Keynote heute Abend?

Auch für jetzige iPhone-User interessant ist das neuste Softwareupdate: iOS10 bringt einen ganz neuen Startbildschirm, der Force-Touch erlaubt. Drückt man fest auf eine Benachrichtigung, wird diese gleich ausführlich dargestellt. Auch die Kamera kann schneller aufgestartet werden. Weitere Highlights: Siri kann in Apps eingebaut werden, etwa um einen Uber per Spracherkennung zu bestellen. Messages können mit vielen Effekten angereichert werden, etwa eigenen Zeichnungen.

Die Apple Watch 2 dürfte Tim Cook ebenfalls ab 19 Uhr vorstellen. Auch hier gibts praktisch keine Design-Änderungen. Dafür gibts einen schnelleren Prozessor, die Uhr ist besser gegen Wasser geschützt, die Batterie ist grösser und es gibt neu GPS und Barometer.

Beats dürfte erstmals im grösseren Stil in einer Keynote neue Produkte auf den Markt vorstellen, also fürs iPhone optimierte Kopfhörer. Und auch Apple selber wird wohl Ohrhörer ankündigen. Die Airpods, also drahtlose Knöpfe, die über Bluetooth verbunden werden.