Leider erst fürs iPhone :  Fertig ¯\_(ツ)_/¯ - Die neuen Emojis sind da

Seit Montagmorgen gibts für iPhone und iPad ein neues Software-Update: Die gute Nachricht, bislang existieren für iOS 10.2 keine Meldungen über einfrierende Geräte oder Abstürze. Daher kann man sich das aktualisierte Betriebssystem wohl jetzt gefahrlos installieren.

Wer keine Benachrichtigung erhalten hat, findet iOS 10.2 in den Einstellungen unter «Allgemein/Softwareupdate». Die Installation lohnt sich vor allem wegen der neuen Emojis.

72 Stück sind es – mit allen Farb-Varianten über 100. Das Meistgebrauchte unter den Neuen dürfte das Face-Palm-Symbol werden. Also Frauen und Männer, die sich die Hände vors Gesicht halten.

Als Antwort gibts dann einen Shruggy retour, also ein Achselzucken. Früher bastelte man sich den mit Satzzeichen so zusammen: ¯\_(ツ)_/¯. Ab sofort gibts für die Ahnungslosen ebenfalls ein Emoji.

Neue Emojis noch nicht für alle

Sicherlich vermisst wurden auch Tiere wie die Eule oder der Fuchs und gesunde Esswaren wie Kiwi, Avocado, Rüebli und Gurke. Und wenn sie lieber ein Glas Wasser trinkt, statt mit Champagner anzustossen, weil sie schwanger ist, dann lässt sich auch das nun wortlos mit ein paar Emojis mitteilen.

Im Bereich Sportarten und Berufe bietet der Update eine erstaunliche Breite an Symbolen. Ringen oder Wasserball, Chemiker oder Jurist – dafür gibts nun auch gezeichnete Figürchen, selbstverständlich jeweils männlich, weiblich und in allen Hautfarben.

2370 Mini-Grafiken sind übers iPhone abrufbar, eine Übersicht findet man etwa bei Emojipedia.org, hier gibts den Direktlink auf alle neuen.

Aber Achtung, auf Android funktionieren die neuen Emojis je nach Gerätehersteller noch nicht. Und auch nicht bei Kollegen, die das iPhone-Update noch nicht gemacht haben. Wer also in der WhatsApp-Gruppe nicht für Schulterzucken oder Face Palms sorgen will, sollte seine Mitteilungen auch noch in Worte fassen.