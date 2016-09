iPhone 7 kommt ohne VR: Verpasst Apple den Virtual-Reality-Trend?

Das neue iPhone 7

Schon am Freitag kommt das neue Apple-Flaggschiff bei uns in den Handel, zu Preisen ab 759 Franken. Das iPhone 7 sieht zwar aus wie der Vorgänger, ist aber technisch deutlich aufgewertet worden, etwa mit einem 40 Prozent schnelleren Prozessor oder einer neuen Selfie-Kamera mit sieben Megapixeln. Das Highlight ist sicher die Dual-Cam im grossen iPhone 7 Plus: zwei Sensoren und zwei Linsen sorgen für einen ultraschnellen optischen Zoom und eine Bildqualität auf höchstem Niveau. Umstritten ist der Wegfall des Kopfhörer-Anschlusses, immerhin liefert Apple in der Packung einen Adapter mit. Die Alternative: Drahtlose Kopfhörer, etwa die neuen Airpods. Die stylischen Knopf-Ohrhörer sind richtig cool und perfekt in die Apple-Welt integriert, kosten aber 179 Franken.