Samsung-Attacke: Huawei Mate 9 und Huawei Porsche Design Mate 9

Huawei hat gestern gleich zwei neue Flaggschiffe präsentiert. Das Mate 9 verfügt über einen riesigen 5,9 Zoll Bildschirm und gehört somit in die Liga der sogenannten Phablets, also halb Phone, halb Tablet. Das gerade mal 7,9 Millimeter dünne Gerät ist in ein edles Unibody-Gehäuse aus Metall gekleidet.

Das kann das Huawei «Mate 9»

Im Innern gibt's ebenfalls ganz viel neue Technik. Highlight ist die Dual-Kamera, welche in Zusammenarbeit mit Leica entstand und im Huawei P9 Premiere hatte. Im Vergleich zu letzterem wurden die Kameras jetzt noch leistungsfähiger. Die eine Kamera verfügt nun über einen 12-Megapixel-RGB-Sensor mit Blende F/2.2, die zweite über einen 20-Megapixel-Monochrom-Sensor mit F/2.2. Das Resultat sollen auch dank optischem Bildstabilisator Bilder vom Feinsten sein. Filmen kann man jetzt mit 4K, also mit vierfacher Full-HD Auflösung.

Strom für zwei Tage ununterbrochener Nutzung verspricht Huawei mit dem riesigen 4000-mAh-Akku. Dank Supercharge-Technologie soll dieser innerhalb von nur 30 Minuten genügend aufgeladen sein, dass er für einen kompletten Tag hält. Weil das Thema Akku ja sprichwörtlich brennend heiss sein kann, hat Huawei vorgesorgt. So lassen sich beim Mate 9 Spannung und Temperatur in Echtzeit überprüfen.

Noch edler ist nur das «Porsche Design Huawei Mate 9»

Noch mehr Hightech und vor allem noch viel mehr edles Design verspricht die zweite Neuheit. Das Porsche Design Huawei Mate 9 dringt schon allein preislich in völlig neue Sphären ein. 1500 Franken müssen für den Chinesen-Porsche hingeblättert werden. Damit ist das Thema Billig-Handy dann wohl endgültig vom Tisch. Dafür bekommt der Käufer ein Smartphone, welches mit seinem beidseitig abgerundeten 5.5 Zoll Display den Samsung Edge und Note 7 Geräten schon recht ähnlich sieht. Die Technik ist mit derjenigen des «normalen» Mate 9 weitgehend identisch.

Preise und Releasedate für die Schweiz

Das Huawei Mate 9 gibts in der Schweiz ab Mitte November in den Farben Space Gray und Moonlight Silver für 699 Franken. Das Porsche Design Mate 9 ist ab dem 20. Dezember in limitierter Auflage bei Digitec.ch für 1499 Franken erhältlich.