Grossangriff in der Mittelklasse :  So billig sind die neuen LG-Handys

Neue Einsteiger-Smartphones stellt LG ab 5. Januar an der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (USA) vor. Bei der weltgrössten Tech-Messe sind gleich vier neue Modelle zu sehen, drei davon schaffen es ab Februar auch in die Schweiz.

Für nur 129 Franken gibt es das LG K4. Ein kompaktes und leichtes Einsteigergerät mit 5-Zoll-Bildschirm, von dem man technisch nicht allzu viel erwarten darf. 8 GB Speicher, ein Quadcore-Prozessor mit 1 GB Arbeitsspeicher und je eine 5-Megapixel-Kamera vorne und hinten.

Immerhin: Der 2500-mAh-Akku ist austauschbar – wie bei allen neu vorgestellten Günstigmodellen. Zudem gibts LTE/4G-Empfang, und der Speicherplatz kann mit Karten aufgerüstet werden.

Der Akku ist bei allen LG-Neuheiten austauschbar

Für wenig mehr Geld, sprich 169 Franken, gibt es das K8, das technisch deutlich weiter ist. Hier gibts in jedem Bereich mehr Power. Im Alltag dürften die 13-Megapixel-Kamera, der verdoppelte Grundspeicher und der deutlich bessere 5-Zoll-Bildschirm einen spürbaren Unterschied machen. Das reicht sogar fürs neuste Android-Betriebssystem 7.0 Nougat.

Ein Geheimtipp in der Mittelklasse dürfte das neue K10 sein, das für 199 Franken sogar ein Feature aus dem Premium-Bereich bietet. Die 13-Megapixel-Kamera stammt nämlich aus der Top-Serie von LG und macht gute Fotos. Die Selfie-Cam hat eine 120-Grad-Weitwinkellinse, damit man möglichst viel aufs Bild bringt.

Auch sonst gibt es viel Technik fürs Geld: einen Octacore-Prozessor mit 2 GB, 16 GB Speicher, einen 5,3-Zoll-HD-Screen – und das bei leichten 138 Gramm Gewicht. Schade, kann man höchstens eine 32-GB-Speicherkarte zur Aufrüstung nutzen. Technisch gesehen ist das aber der einzige Mangel des K10.

Insgesamt ist das K10 ein richtig günstiges Smartphone, das im Alltag wohl alle mobilen Grundbedürfnisse abdeckt. Android 7.0 Nougat, austauschbarer 2800-mAh-Akku und eine gute Kamera sind Features, die in dieser Klasse alles andere als selbstverständlich sind.