Grafikspezialist auf der CES :  Nvidia heizt Google beim Smart Home ein

Nvidia hat sich mit Chips und Grafikkarten einen Namen gemacht – gerade im Gaming-Bereich. Vor rund drei Jahren hat die amerikanische Technologiefirma in den Konsolenbereich expandiert. Nun geht Nvidia noch einen Schritt weiter.

An der CES in Las Vegas hat CEO Jen-Hsun Huang die «New Shield»-Konsole vorgestellt. Die Box für den Fernseher mit zugehörigem Controller dient weiter dazu, aktuelle Games zu streamen und im Wohnzimmer zu zocken. Andere Bereiche sind aber viel wichtiger geworden.

Neu kann man die Games in 4K-HDR geniessen – und auch alle anderen Inhalte. So unterstützt die Android-basierte Konsole Fernsehprogramme, Apps und auch Videostreaming. Netflix, Amazon Video, Youtube etc., alles wird unterstützt in höchster Qualität.

Nvidia baut den Google Assistant ein

Die «New Shield» für rund 230 Franken unterstützt neu auch den Google Assistant. Also die Sprachsteuerung des Internetriesen, mit der die Box zur zentralen Schaltstelle im Haushalt wird. Anfragen zum Wetter, Essensbestellungen, Musik abspielen – alles nur ein Zuruf entfernt.

Damit konkurrenziert Nvidia ziemlich direkt Google selber, das mit dem Home ja einen Lautsprecher für zu Hause habt, der genau den gleichen Dienst bietet. Die Sprachkontrolle des «New Shield» hat einen grossen Vorteil, es lässt sich einfach auf jeden Raum übertragen. Für rund 50 Franken gibt es sogenannte «Spots».

Diese Erweiterungen kann man sich in jedem Raum an die Wand hängen und schon lässt sich alles von überall her steuern. Mit einem Update will Nvidia dann auch noch möglichst viele Smart-Home-Anwendungen über die «New Shield» verbinden lassen. Sodass die Konsole zur recht günstigen, intelligenten Schaltzentrale für jedes Zuhause wird.