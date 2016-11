Für über eine Milliarde User :  WhatsApp bringt Video-Telefonie

4319205_fwid11 5760307 false http://www.blick.ch/widget/id4319205?ctxArt=5760307&view=ajax&option=textPoll Nutzen Sie Videotelefonie? Nein, das ist mir zu intim!

Ja, weil es intimer ist!

Ich möchte mein Gesicht anderen Menschen nicht zumuten. Abstimmen

Im Mai berichtete BLICK über die ersten Gerüchte. Heute bestätigte WhatsApp nun im Firmenblog: «WhatsApp Videoanrufe» kommen.

«In den kommenden Tagen werden die mehr als eine Milliarde WhatsApp-Benutzer Videoanrufe auf Android, iPhone und Windows Phone Geräten plattformübergreifend tätigen können», schreiben die Macher.

Und das ist wirklich praktisch. Seit Swisscom die Videotelefonie 2004 in der Schweiz einführte, ist sie das Stiefkind der Mobiltelefonie.

WhatsApp, der neue globale Video-Standard?

Erst gings nur mit gewissen Geräten, dann nur in gewissen Netzen. Und auch zwölf Jahre später gibts noch keinen universellen Standard. Zwar funktioniert Facetime auf iPhones langsam reibungslos - Anrufe aus dem Apple-Universum heraus sind aber nicht möglich.

Androids Hangout ist zwar offener – aber selbst eingefleischte Android-User kennen die Videotelefonie-Funktion nicht (wie eine Kurz-Umfrage auf der Redaktion ergab). Und auch Skype oder Googles Duo sind längst nicht so verbreitet wie WhatsApp. Bereits Anfang Jahr jubelten die Besitzerfirma Facebook über mehr als eine Milliarde WhatsApp-User.

Die Videofunktion wird in den nächsten Tagen ausgerollt - und soll auch auf alten Handys in langsamen Netzen funktionieren: «Wir möchten diese Funktion für alle Menschen verfügbar machen, nicht nur für diejenigen, die es sich leisten können, teuere neue Telefone zu kaufen, oder die in Ländern mit den besten Mobilfunknetzen leben», heisst es im Blog.

Die Nutzung ist wie bei herkömmlichen WhatsApp-Chats gratis bzw. wird dem monatlichen Datenvolumen abgezogen. (bö)