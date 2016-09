Doppel-Kamera, wasserfest und kabellose Kopfhörer :  Apple zeigt das neue iPhone

An einer zweistündigen Keynote hat Apple in San Francisco seine neuen Produkte gezeigt. Der Star der Show war das iPhone 7 Plus, das neu mit zwei 12-Megapixel-Kameras daher kommt. Dies erlaubt nicht nur schärfere Bilder sondern bietet auch für Fotoprofis allerhand neue Funktionen. So kann man mit einem künftigen Software-Upgrade Hintergründe unscharf machen – und zwar noch bevor man das Foto geschossen hat.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=73234&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20160906/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=3522732&adtechWebPostrollID=5898046&includePath=/life/digital/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share share Apple zeigt das neue iPhone 7

Wie erwartet verzichtet Apple auf eine reguläre Kopfhörerbuchse. Stattdessen muss man diese nun via den Lightning-Anschluss verkabeln. Oder man setzt auf die neuen und komplett drahtlosen AirPads, die ab Ende Oktober separat für 179 Franken erhältlich sind. Dank dem Verzicht auf den Kopfhöreranschluss ist das iPhone nun wasserdicht und staubresistent. Und dank dem neuen A10-Prozessor steigt die Leistung gegenüber dem Vorgängermodell nochmals um 40 Prozent an.

Erhältlich sind das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus für 759 Franken und 899 Franken ab dem 16. September in der Schweiz in die Läden kommen. Vorbestellen lassen sich die neuen Smartphones bereits ab dem 9. September. Wie gewohnt dürften die Stückzahlen allerdings extrem beschränkt sein.

Daneben hat Apple auch noch die nächste Generation von Apple Watches vorgestellt. Diese sind bis in 50 Meter Tiefe wasserdicht, möglich gemacht durch ein Keramikgehäuse. Zudem haben sie das hellste Display aller Apple-Produkte. Der Mobile-Megaseller «Pokémon Go» von Google-Tochter Niantic Labs erscheint noch bis Ende Jahr für die Apple Watch.

Bereits zuvor war Nintendo-Guru Shigeru Miyamoto auf der Bühne, um das Game «Super Mario Run» für iPhone zu präsentieren, das ebenfalls pünktlich zu Weihnachten erscheint. (si8)