Die Welt im VR-Fieber :  Sogar die eigenen Hände sind digital

Egal, ob man ein Märchen hört, einen Krimi liest oder einen Film schaut, das Ziel ist dasselbe: gebannt in eine ganz andere Welt abtauchen und in der Fantasie etwas ­erleben, was im Alltag nicht möglich ist.

Dabei hilft natürlich eine blühende Vorstellungskraft, aber auch die passende Technik. Ein Blockbuster auf riesiger Leinwand im dunklen Kino fesselt etwa deutlich mehr als zu Hause auf dem TV.

Virtual Reality ist die momentan reizvollste und technisch ausgereifteste Möglichkeit, einen anderen Kosmos zu erleben. Und das nur, weil unsere Augen überlistet werden. ­VR-Brillen bringen eines oder zwei Displays direkt vors Gesicht. Die Software erstellt für jedes Auge ein etwas anderes Bild. Das Gehirn setzt alles wieder zu einem Bild zusammen – der Nutzer hat nun plötzlich einen dreidimensionalen Raum vor sich.

Da die Brillen mehr oder weniger das ganze ­Gesichtsfeld abdecken, meint man wirklich, man befinde sich mitten in ­einer anderen Realität. Das Gefühl wird verstärkt, weil Sensoren die Kopf­­be­wegungen messen und in Echtzeit auf die virtuelle Welt über­tragen. Schaut man nach links, wechselt auch die Perspektive simultan.

Die Aussenwelt wird total ausgeblendet

Das ist nicht nur beim ersten Mal unglaublich faszinierend. Man versinkt total in ein Game oder ein 360-Grad-Video. Die Aussenwelt nimmt man kaum mehr wahr, was durchaus gefährlich sein kann. Etwa, wenn man versucht, in der virtuellen Welt herumzuspazieren und dann gegen reale Tischbeine knallt.

Das Erlebnis ist deutlich intensiver als etwa ein Film auf grosser Leinwand, sogar wenn er mit 3D-Brillen geschaut wird. Wer bei wackligen Kamerafahrten oder 3D-Animationen flaue Gefühle im Magen bekommt, sollte darum bei VR-Anwendungen genug Pausen einlegen.

Virtual-Reality-Brillen werden momentan vor allem für zwei Bereiche genutzt. Einerseits gibt es Games und Apps, die einen in künstlich geschaffene Welten entführen. Andererseits kann man mit Spezialkameras aufgenommene Videos ebenfalls in einer räumlichen Ansicht geniessen.

Die eigene Hand wird digitalisiert

So hat man das Gefühl, man sitze selber bei einem Looping im Düsenjet drin oder spaziert über eine spektakuläre Brücke in Südamerika.

Eigentlich stehen wir aber erst am Anfang des ­VR-Trends. In Zukunft ermöglichen es zusätzliche Kameras und Sensoren, ­reale und virtuelle Welt stärker zu verknüpfen.

So werden beispielsweise die Bewegungen der eigenen Hände digitalisiert und auf den Bildschirm der Brille übertragen. Bereits gibts es Systeme, die jeden einzelnen Finger erkennen, so dass man mit seinem virtuellen Zeigefinger und Daumen eine virtuelle Nadel aufnehmen kann.

Oder ein Raum wird mit Kameras und Sensoren zur Spielwelt, in der man sogar herumgehen kann. Wände, Möbel und andere Hindernisse sind auch digital zu sehen, so dass man nirgends dagegen knallt.