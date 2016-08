Ausblick auf die IFA in Berlin :  Technik-Trends auf dem Präsentierteller

Grandiose 360-Grad-Videos

BLICK lanciert VR-App

Schon jetzt gehört die Blick-Gruppe zu den Pionieren bei den 360-Grad-Videos, die unter anderem auf Youtube Millionen Klicks erreichen. Als eines der ersten Medienhäuser überhaupt lanciert Ringier nun Mitte September eine spezielle App für Virtual Reality, nämlich «Blick VR». Die App wird in drei Versionen erscheinen: für iPhone, für Android und für die Samsung-Brille Gear VR. Mit «Blick VR» findet man nicht nur laufend neue 360-Grad-Videos zentral in einer App, sondern kann diese auch mit einem Klick in VR-Brillen wie dem Cardboard nutzen. Ein spektakuläres Erlebnis!