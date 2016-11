Analoges oder digitales Spielzeug? :  Das wünschen sich Kids zu Weihnachten

Die Hälfte des Jahresumsatzes macht die Spielzeugbranche von jetzt bis Ende Jahr. Und 2016 dürfte zum Rekordjahr werden (BLICK berichtete). Doch was wünschen sich die Kinder? Was sollen Eltern und Grosseltern den Kleinen unter den Christbaum legen?

Die Trends sind laut Rolf Burri (49), Präsident des Spielwarenverbandes Schweiz (SVS), in zwei fast schon gegensätzlichen Bereichen zu sehen. Er spricht von einem Aufschwung bei Brettspielen und Puzzles. Gleichzeitig machen aber laut Marktforschern Roboter und Drohnen die besten Umsätze.

Kartenspiel oder digitale Flugmaschine? Wir stellen die besten Neuheiten der Weihnachtssaison vor, die garantiert auch im nächsten Jahr noch gespielt werden.

Digital: Intelligenter Roboter-Hund

Der Wowwee Chip (229 Fr. bei Galaxus.ch, ab 8 Jahren) reagiert auf den smarten Ball und das mitgelieferte Armband. Der Roboterhund erkennt sein Herrchen, spielt mit ihm und kann dank Sensoren Berührungen spüren. Er reagiert auf Gesten und Sprachbefehle und kann auch mit einer Smartphone-App gesteuert werden. Clever: Er erkennt seine Umgebung und sollte so nicht gegen Tischbeine knallen.

Digital: Fliegende Barbie

Manchen sind die Puppen von Mattel zu kitschig, Mädchen stehen trotzdem drauf. Nun gibts Barbie auch in einer Digitalversion, nämlich als Barbie RC Hoverboard (89.90 Fr. bei Siroop.ch, ab 8 Jahren). Und der Quadcopter hat technisch einiges drauf: Starten kann man auf Knopfdruck (für Anfänger wichtig), dazu gibts drei einprogrammierte Stunts.

Digital: Drohne für Selfies

Grosse Drohnen gehören eigentlich nicht in Kinderhände, kleine können weniger Schaden anrichten. Der faltbare und nur handflächengrosse Zerotech Dobby Selfie Quadkopter (449 Fr. bei Brack.ch) ist besonders einfach mit dem Smartphone steuerbar. Er hat Sprachsteuerung integriert, erkennt Gesichter und kann so bestimmten Personen folgen. Ideal für tolle Selfie-Inszenierungen.

Analog: Rätsel unter Zeitdruck

Sogenannte Live Escape Rooms gibts in allen grösseren Städten Europas – ein Megatrend. In den drei erhältlichen Varianten von «Exit, das Spiel» (19.90 Fr. bei Post.ch, ab 12 Jahren) ist daraus ein Brettspiel geworden. Gemeinsam muss man unter Zeitdruck zehn Rätsel lösen, ohne allzu viele Tipps zu gebrauchen. Auch in der guten Stube zu Hause kommt so Grusel-Atmosphäre auf.

Analog: Spass fast ohne Regeln

Genau zwei Regeln hat das Kartenspiel «Take that» (8.90 Fr. bei Exlibris.ch, ab 8 Jahren). Und ist genau darum so genial. Trotz einfachem Einstieg gibt es eine taktische Komponente, so dass man wieder und wieder eine Partie starten will. Solche simpel-genialen Kartenspiele sind zurzeit total im Trend.

Analog: Mit dem Würfel auf ins Abenteuer

Herrscher, Helden und Nebelwesen: Für die mystische Atmosphäre ist in «Abenteuerland» (49.90 Fr. bei Cede.ch, ab 8 Jahren) auf jeden Fall gesorgt. Das Brettspiel ist eigentlich klassisch, mit dem einfachen Einstieg aber trotzdem sehr modern. So können ganz unterschiedliche Strategien zum Sieg führen. Zudem gibts drei Abenteuer, in denen die Punkte jeweils anders gewichtet werden.