Acer Swift 7: Das dünnste Notebook der Welt and der IFA gezeigt

Die erste grosse Pressekonferenz der diesjährigen Elektronikmesse IFA in Berlin hatte sich Acer gekrallt. Und mit Jason Chen stellte auch gleich der CEO von Acer die Neuheiten vor.

Das Swift 7 von Acer kostet 1399 Franken

Das neue Notebook-Highlight von Acer heisst Swift 7. Das 13,3-Zoll-Gerät ist dünner ist als ein Zentimeter, der Hersteller spricht vom dünnsten Laptop der Welt. Der Alu-Unibody wirkt trotzdem stabil und hochwertig. Ausgerüstet sind die Geräte mit den eben erst angekündigten Intel-Prozessoren der siebten Generation und 8 GB Arbeitsspeicher. Der Akku soll bis zu neun Stunden halten.

Acer setzt ebenfalls auf USB-C-Anschlüsse, hat aber im Gegensatz etwa zum leicht dickeren MacBook von Apple zwei davon eingebaut. Zum schnellen Laden - und zum schnellen Übertragen von Daten. Das Swift 7 ist ab Ende September zu einem Preis von 1399 Franken im Handel erhältlich.

Pawbo: Digital mit Katze und Hund spielen

Da es inzwischen in vielen Ländern mehr Haustiere als Kleinkinder gibt, ist es eigentlich nur logisch, will Acer in diesen Bereich expandieren. Daher haben sie Pawbo gekauft, ein digitales System für Katzen und Hunde.

Pawbo bietet nicht nur eine Tierkamera mit Laser und Infrarot-Erweiterung, sondern auch gleich mehrere Spielstationen, die über die App steuerbar sind. Etwa ein «Punchball», der immer wieder hochfährt und bei Berührung wieder verschwindet. Oder eine Fledermaus, die herumflitzt.

GrandPad für Senioren

Natürlich macht Acer weiterhin Laptops, Smartphones und Computer für den Massenmarkt. Doch die prominenten Plätze am grossen Event bekommen Innovationen wie Velocomputer und ein Tablet für Senioren. Das GrandPad kommt übrigens samt einem umfassenden Service bald in die Schweiz. Dank der Zusammenarbeit mit Swisscom lanciert Acer GrandPad im Herbst in der Schweiz - als erstes europäisches Land.