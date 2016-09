Die Welt von Jenna Coleman :  Sie hat nicht nur als Queen Victoria Stil

Serien-Star

In ihrer Heimat Grossbritannien wurde Jenna Coleman (30) besonders durch zwei Serien bekannt. In die Soap «Emmerdale» stieg sie schon vor elf Jahren als Teenie ein. Von 2012 bis 2015 war sie die Gefährtin des kultigen «Doctor Who». Im Kino sah man sie immerhin schon in «Me Before You» und «Captain America – The First Avenger», jedoch erst in kleineren Nebenrollen.

Selbstbewusstsein

An der Schule in ihrer Heimatstadt Blackpool spielte Coleman Theater, sie schloss mit Bestnote ab. Trotzdem hatte Jenna ein schwaches Selbstbewusstsein und wurde wegen etwas Übergewicht gehänselt. Heute steht sie definitiv im ­Mittelpunkt: Als Königin Victoria in der neuen ITV-Serie. Für Events wird sie von Burberry und Louis Vuitton eingekleidet.