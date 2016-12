Die Schweiz im Lotto-Fieber :  Wenn der Jackpot süchtig macht

Dieser Tage reden alle vom Traum vom grossen Geld. Der Auslöser: Der Jackpot im Swiss Lotto war noch nie so hoch wie heute: 64,3 Millionen Franken locken im Pot (BLICK berichtete). Mit einem derartigen Rekord-Gewinn in Aussicht, lassen sich viele Spielfreudige auf hohe Investitionen ein.

«Ähnlich einer Einstiegsdroge»

Was vielen nicht bewusst ist: Wo um derart hohe wirtschaftliche Beträge gespielt wird, lauert die Sucht – so auch bei Spielen wie Lotto. Zwar ist das Risiko süchtig zu werden viel kleiner, als bei Spielen mit rascher Spielfolge, wo der Gewinn sofort reinvestiert werden kann. Doch Lotto könne durchaus als Teil einer Sucht oder «ähnlich einer Einstiegsdroge» wirken, sagt Markus Meury, Mediensprecher der Suchthilfe Schweiz.

Laut Meury seien vor allem Menschen aus der Unterschicht gefährdet: «Oft werden Menschen spielsüchtig, die sonst im Leben wenig Glück oder Einkommen besitzen und den möglichen Gewinn als Lösung ihrer Probleme sehen.»

Häufiger Frauen betroffen, als bei anderen Glücksspielen

«Bei Rubbellosen und ähnlichen Produkten sind häufiger Frauen betroffen, als bei anderen Glücksspielen», sagt Ines Bodmer, Psychotherapeutin am Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte in Zürich. «Zudem sind die Betroffenen eher älter und weniger gewandt im Internet.» Frauen seien wohl anfälliger auf derartige Spiele, weil ihr Schamniveau höher sei und ein Besuch am Kiosk trotzdem unverdächtig wirke.

Laut Meury könne sich auch der riesige Jackpot, der momentan auf dem Spiel stehe auf die Sucht auswirken: «Die Summe hat sicher einen Einfluss auf das Spielverhalten der Menschen», sagt Meury. «Bereits dadurch, dass ein hoher Jackpot mehr thematisiert wird, und die Leute darauf aufmerksam werden.»

Freie Wahl von Zahlen gefällt

Gesamthaft spielen laut Suchthilfe Schweiz rund 75'000 Personen exzessiv Glücksspiele. In einer Studie zum Thema «Glücksspiel und Spielsucht in der Schweiz» im Auftrag des Bundesamtes für Justiz von 2004 ist Lotto insbesondere suchtfördernd durch die freie Wahl von Zahlen: So liege die Suchtentwicklung im «Bereich der magischen Gedanken». Lotto-Spielen könne eine Struktur im Leben geben, mit anderen Aktivitäten verknüpft werden und die Höhe der Gewinne variabel bestimmt werden.