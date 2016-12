Der grosse Geschenk-Knigge mit Autor Thomas Meyer :  «Alles über 500 Franken ist vulgär!»

BLICK: Herr Meyer, was schenke ich meinem Partner?

Thomas Meyer: Wenn man nicht weiss, was man seinem Partner schenken soll, dann schenkt man sich am besten einen neuen Partner. Der Partner ist doch die Person, die am einfachsten zu beschenken sein müsste. Keinem Menschen ist man näher, und niemanden kennt man besser.

Und wenn man mehrere Ideen hat und sich nicht entscheiden kann?

Dann schreibt man jede Idee auf einen Zettel, verteilt die auf dem Tisch und schaut, was am meisten leuchtet.

Was halten Sie von praktischen Geschenken?

Ein Geschenk soll dem Beschenkten Freude machen. Wenn er Freude an etwas Praktischem und Einfachem hat, dann ist das in Ordnung. Ich gehe zum Beispiel gerne ins Tibits essen und hätte viel Freude an einem Tibits-Gutschein.

Aber Sie gehen ja sowieso dorthin essen?

Das ist kein Argument, man kann sich alles selber kaufen. Beim Schenken geht es nicht darum, originell zu sein, sondern jemandem eine Freude zu machen.

Soll man ein teures Geschenk kaufen?

Alles über 500 Franken ist vulgär. Auch für einen Millionär.

Was halten Sie von der Abmachung, dass man sich nichts schenkt?

Man sollte Einfallslosigkeit nicht mit Bescheidenheit verwechseln.

Wen beschenkt man?

Wenn mir jemand in den Sinn kommt, dann beschenke ich den. Oder wenn ich etwas sehe, das jemandem gefallen könnte, kaufe ich es. Familie, Partner und Göttikind müssen aber schon etwas bekommen.

Was schenken Sie Ihrem fünfjährigen Sohn?

Kinder sind einfach. Es ist klar, was sie cool finden. Mein Sohn findet zum Beispiel Playmobil-Ritter super. Das Geschenk muss aber altersgerecht sein, und Spielsachen, die blinken und lärmen, finde ich bescheuert. Ich glaube nicht, dass Kinder das wirklich lässig finden.

Wie steht es mit Humor bei Geschenken?

Lieber nicht. Humor geht meistens schief.

Was kann man sonst noch falsch machen?

Die eigene Beurteilung des Geschenkes höher bewerten als die des Beschenkten. Man muss das Geschenk nicht selbst mögen.

Darf man Leute fragen, was sie sich wünschen?

Sicher. Das ist zwar auch nicht originell, aber eben – es geht nicht um Einfallsreichtum. Ich habe kürzlich einen Freund gefragt, was er sich zum Geburtstag wünsche, und er wollte einen Ausgehabend mit mir. Finde ich für beide toll.



Darf man ungefragt sagen, was man sich wünscht?

Das finde ich hingegen unanständig.

Und Hinweise geben?

Das ist manipulativ, wie jeder Hinweis.

Muss ein Geschenk eine Überraschung sein?

Für ein Kind schon. Es ist enttäuscht, wenn es weiss, was im Päckli drin ist. Aber wenn ich weiss, dass Sie mir einen Tibits-Gutschein schenken werden, bin ich trotzdem zufrieden.

Trotzdem noch zum Schluss. Haben Sie einen konkreten Geschenke-Tipp?

Was in keinem Haushalt fehlen darf, ist ein Metalldetektor, damit man weiss, wo man in die Wand ein Loch bohren kann.

Was darf man auf keinen Fall schenken?

Pelzmode, das finde ich ganz schlimm. Auch wenn der Beschenkte daran Freude hat. Das Tier hat sicher keine daran, dass es jetzt ein Geschenk ist.