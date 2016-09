Oktoberfest in München: 80 Millionen Euro Einnahmen durch Bier

Vom 17. September bis zum 3. Oktober 2016 heisst es in München wieder «Oans, zwoa, g'suffa!», wenn auf den Wiesn die Zelte ihre Pforten öffnen. Auch in diesem Jahr werden Millionen Besucher aus der ganzen Welt an der Isar erwartet.

Die Veranstalter hoffen wieder auf einen neuen Rekord, der im letzten Jahr bei rund 6 Millionen Besuchern und über 7,5 Millionen Mass Bier lag. Das entspricht einem Gesamtumsatz an Bier von rund 80 Millionen Euro.

Weitere Feiermeilen

Eine Reise nach München zum legendären Oktoberfest ist auch eine perfekte Gelegenheit, ein Heimspiel des FC Bayern München zu besuchen. Denn nicht nur die Transfersumme der berühmten Kicker und die Einnahmen des Bierverzehrs stimmen überein.

Auch die ausgelassene Stimmung und die Daten der nächsten Heimspiele decken sich. München feiert an den kommenden Wochenenden nicht nur auf der Theresienwiese, das Team des deutschen Rekordmeisters trifft in der berühmten Allianz Arena auch auf den FC Ingolstadt, Hertha BSC und den 1. FC Köln.

Wiesnstimmung und Fussballfieber

Wer günstig zum Oktoberfest nach München und in den Genuss eines Heimspiels des FC Bayern München kommen will, für den bietet Fussballreisen die perfekte Kombination an. Übernachtet im Doppelzimmer eines Münchener 4-Sterne Hotels und erhaltet zusätzlich 2 Tickets für ein Bundesliga-Heimspiel des FCB. Ihr spart dabei bis zu 25% des Normalpreises. «Mia san mia» und «O'zapft is» - Eine wunderbar bayerische Kombination! (kg)