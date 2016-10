Kunsthalle Zürich: Bildhauerin Phyllida Barlow präsentiert ihre Kunst

Bildende Kunst Phyllida Barlow in der Kunsthalle Zürich

ZÜRICH - ZH - Die 1944 geborene Bildhauerin Phyllida Barlow vertritt Grossbritannien 2017 an der Kunstbiennale in Venedig. Die Kunsthalle in Zürich zeigt von ihr vom 29. Oktober bis 19. Februar zwei installative Arbeiten.