Basler Zoo-Veterinär Christian Wenker :  «Alle Tiere sind gleich viel wert»

Christian Wenker

Kein Scherz

Christian Wenker wurde am 1. April 1968 geboren und besitzt eine Sammlung von 1.-April-Scherzen, die bis in sein Geburtsjahr zurückreichen. Er studierte Veterinärmedizin und dissertierte mit einer Arbeit über Zahnerkrankungen bei Braunbären im Berner Bärengraben. Bevor er 2002 als Tierarzt zum Basler Zolli wechselte, arbeitete er am Tierspital Zürich und im Zürcher Zoo. Heute lebt Wenker in Basel und vermisst den Zürichsee. «Aber sonst fehlt es mir hier an nichts.»