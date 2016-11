Auktion Munch-Meisterwerk erzielt 54,5 Millionen Dollar

New York – Ein Meisterwerk von Edvard Munch ist in New York für 54,5 Millionen Dollar versteigert worden. Laut Sotheby's erzielte «Mädchen auf der Brücke» am Montagabend den zweithöchsten Betrag, der bisher für ein Gemälde des norwegischen Expressionisten erreicht wurde.