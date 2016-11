Kaffee holen war gestern :  So geht Praktikum bei Blick

Was beinhaltet ein solches Praktikum – Café servieren und Ordner stapeln? Nein! Bei der Blick-Gruppe arbeitest du am Puls der Zeit und bekommst Freiräume in der Umsetzung deiner Ideen und Projekte. Du erhältst einen einzigartigen Einblick in das lebhafte Treiben in einer Redaktion und kannst die Zukunft des Boulevardjournalismus mitgestalten. Doch überzeuge dich selbst: Unsere Praktikanten aus den Bereichen SEO, Social Media, Journalismus und Video berichten aus ihrem Newsroom-Alltag.

Anina Payer, Praktikantin Ressort Lifestyle: «Ich werde in der Lifestyle-Redaktion als vollwertiges Mitglied angesehen und kann meine eigenen Ideen einbringen. Ausserdem habe ich super Arbeitszeiten und ich bekomme oft die Möglichkeit, an coolen Events dabei zu sein.»

Marco Pietrocola, Praktikant VJ Video: «Jeder Tag hier ist anders und man lernt immer wieder Neues dazu. Es gibt wohl kaum Praktika, in denen man an so vielen abwechslungsreichen Arbeiten mitwirken darf.»

Abdou Thiam, Praktikant Social Media: «Mir gefällt besonders die Stimmung im Newsroom. Das HR wählt gute Leute aus, die auch wirklich in die Teams passen und legt damit den Grundstein für die tolle Arbeitsatmosphäre.»

Lukas Killer, Praktikant Blick am Abend: «Da die Themenbereiche beim Blick am Abend so vielfältig sind, kann ich Artikel schreiben, die mich auch persönlich interessieren. Das Umfeld und die angenehme Arbeitsatmosphäre tragen viel dazu bei, dass ich mich hier sehr wohl fühle.»





