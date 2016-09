US-Behörde fordert :  Todesurteil für 45'000 Wildpferde

Seit Wildpferde in den USA im Jahre 1971 unter den Schutz des Staates gestellt wurden, steigt ihre Population kontinuierlich an. Aus diesem Grund werden seit über 20 Jahren durch das Bureau of Land Management die Wildpferde eingefangen. Sie werden dann durch ein Adoptionsprogramm an interessierte Bauern verteilt. Seit der Einführung dieses Programms wurden bereits 235'000 Wildpferde adoptiert. Innerhalb dieses Adoptionsprogramms ist es möglich, für 125 Dollar Bearbeitungsgebühr ein waschechtes Wildpferd zu erwerben.

Überfüllte Anlagen und hohe Kosten

Nun sinkt die Anzahl der Adoptionen von Jahr zu Jahr, während sich die Population der Tiere vergrössert. Die Anlagen sind überfüllt und der Unterhalt der Pferde kostete die USA allein im letzten Jahr 49 Millionen Dollar. Das sind fast die Hälfte des Budgets des ganzen Programms. Darum hat die Regierung vorgeschlagen, die 45'000 noch nicht adoptierten Wildpferde einzuschläfern.

Tierschützer laufen Sturm. Sie argumentieren, dass öffentliches Land nicht für profitable Rinderzucht verwendet und die Wildpferde somit überhaupt nicht eingefangen werden sollen. Tierschutzorganisationen wie Human Society verurteilen die fehlende Geburtenkontrolle für wildlebende Pferde.

«Das Einfangen der Tiere verursacht eine noch grössere Zunahme der Population. Der Grund dafür ist, dass durch die Abnahme an Konkurrenz mehr Futter zur Verfügung steht und die Tiere sich somit noch stärker vermehren.», erklärt Ginger Kathrens, Direktorin der Tierschutzorganisation The Cloud Foundation.

Behörde liess schon 2000 Tiere schlachten

Das zuständige Departement investierte letztes Jahr zwar 11 Millionen Dollar um wirksame Methoden zur Kastration und Sterilisation der Wildpferde zu finden. Doch die National Academy of Sciences liess verlauten, dass noch keine wirksamen Methoden der Geburtenkontrolle zur Verfügung stehen würden.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Bureau of Land Management in der Kritik steht. Letzten Oktober kam ans Licht, dass die Behörde etwa 2000 vom Staat geschützte Wildpferde zur Schlachtung verkauft hatte. (boo)