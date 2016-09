evian und Sport – ein starkes Doppel

evian ist seit jeher der Begleiter von sportlichen Aktivitäten und unterstützt seit über 30 Jahren die grössten Tennisturniere weltweit. Dieses Jahr hat evian seinen Botschafter Stan Wawrinka im Rahmen der Kampagne «Play Young» auf besondere Weise begleitet. Fans hatten die Möglichkeit, mehr über Stan und seinen Tennis-Alltag auf den evian-Social Media-Kanälen zu erfahren.

evian war auch 2016 wieder offizieller Sponsor von Wimbledon und dem US Open und hat dafür gesorgt, dass sich die Tennis-Champions auf dem Court optimal erfrischen konnten. Seit über 30 Jahren unterstützt evian die grössten Golf- und Tennisturniere weltweit und verbindet so den Sport mit der spielerischen «Live Young»-Lebenseinstellung und der Wichtigkeit der Versorgung mit Wasser, die alle drei essentiell für einen gesunden, ausgewogenen Lebensstil sind.

Hydrierung im Spitzensport

Stan Wawrinka ist seit 2014 das Gesicht von evian und verkörpert in dieser Rolle den jugendlichen Lebensgeist des Spitzensports, Leistungsfähigkeit und einen gesunden Lebensstil. Einer der wichtigsten Faktoren der erfolgreichen Karriere von Stan Wawrinka ist neben hartem Training ein ausgeglichener Lebensstil. Auch das Thema Hydrierung spielt im Spitzensport eine zentrale Rolle. Dazu meint Stan: «Hydrierung beginnt nicht am Tag des Turnierstarts, sondern lange davor. Jeden Morgen trinke ich als erstes einen halben Liter evian. Im Laufe des Tages dann nochmals mindestens 3 Liter, je nach Trainingsaufwand. Im Optimalfall nimmt man mindestens so viel Wasser zu sich, wie man beim Sport verbraucht.»

Play Young

Auch 2016 unterstützte evian seinen Botschafter mit einer besonderen Kampagne: Fans von Stan Wawrinka hatten die Möglichkeit, mehr auf den evian-Social Media-Kanälen über Stan und seinen Tennis-Alltag zu erfahren.

