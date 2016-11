Bibbern für Bieber: Teenager übernachten vor Zürcher Hallenstadion

Heute Abend ist es so weit! Teenie-Idol und Frauenschwarm Justin Bieber macht auf seiner «Purpose»-Welttournee in Zürich halt. Der kanadische Superstar tritt im ausverkauften Zürcher Hallenstadion vor rund 13’000 Zuschauern auf. Türöffnung ist um 18 Uhr – viel zu spät für die echten Bieber-Fans. Rund 50 Beliebers warten schon seit gestern Abend vor dem Eingang, eingepackt in warme Jacken und mit Camping-Ausrüstung. Das war auch dringend nötig: In der Nacht fielen die Temperaturen auf bis zu fünf Grad.

«Es lohnt sich mehr als genug, extra für Justin Bieber hierher zu kommen. Er ist einfach mein Leben. Ich muss einfach hier sein, wenn er kommt!», schwärmt ein weiblicher Bieber-Fan auf Radio Energy. Seit gestern Abend um acht Uhr wartet der Teenie vor dem Hallenstadion. Auch die Kälte macht den echten Beliebers nichts aus. «Wir sind gut ausgerüstet. Für Justin machen wir alles!»

Auf den sozialen Medien ist die Freude über das Bieber-Konzert heute Abend ebenfalls gross. «Nach drei Jahren sehe ich ihn endlich!», und «Heute ist der Tag!» – so lauten einige der Kommentare auf Twitter.

today after 3 years i'm going to see him finally again #PurposeTourZurich — lara (@kingloueh_) 2013-07-22 14:22:09.0

Today is the day #PurposeTourZurich @justinbieber — alba moreno (@Albiita_m) 2013-07-22 14:22:09.0

Doch welchen Justin Bieber erleben die Schweizer Fans heute Abend? Den sensiblen Sänger, der zu «Sorry» in Tränen ausbricht, wie bei den VMA letztes Jahr, oder den wütenden Bieber, der in London das Mikrofon zu Boden warf und in Oslo die Fans mit den Worten «Ihr seid scheisse!» anschrie? Dem Teenie-Star macht es immer stärker zu schaffen, dass seine Live-Auftritte durchgehend von einem Kreisch-Chor junger Mädchen begleitet wird. Justin Bieber, das grosse Teenie-Idol, das keines mehr sein will.

Snowboard fahren oder Frauen-Party?

Natürlich fragen sich die Fans auch, in welchem Hotel Justin Bieber dieses Jahr übernachtet. Im Dolder Grand, wo er vor drei Jahren nächtigte, im noblen Widder Hotel in der Zürcher Innenstadt oder im neuen Promi-Hotspot Atlantis? Im Sommer plantschte Superstar Rihanna dort im Pool.

Vielleicht unternimmt Justin auch wieder einen Kurzausflug in die Berge. 2011 fuhr der Popstar für einen Kurztrip auf den Hoch Ybrig, um mit seinem Snowboard einige Kurven zu fahren. «Er fährt ganz gut», berichteten Augenzeugen damals.

So oder so: Bieber ist auf Frauenfang. Nach seinem Konzert in Prag bestellte er acht Models zum Abendessen – und eine für die Nacht. (brc)