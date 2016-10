Rauchen, Saufen, Homo-Knutschen :  So wirbt die GLP in Basel

Kurz vor den Regierungsratswahlen am 23. Oktober küsst die Kandidatin Martina Bernasconi (GLP/BS) eine Frau vor laufender Kamera.

Auf die Frage, ob das Video ein öffentliches Coming-Out sei, antwortet die 54-Jährige zuerst mit einem Lachen. Nein, sie selbst sei zu 100 Prozent hetero: «Ich bin auch so sozialisiert worden, also war das nie ein Thema für mich.»

Sie hätte aber wahrscheinlich kein Problem damit, ihre Sexualität auszuleben, würde sie auf Frauen stehen. Das gehöre zu ihrer Vorstellung von Freiheit.

Die Gesellschaft sei strenger als das Gesetz

Darauf zielt auch der neue Werbespot der GLP Basel-Stadt. Ein Kuss zwischen zwei Frauen, eine selbst gedrehte Zigarette, die fallen gelassen wird, als sich ein Agressor nähert: Die Partei spielt mit der Fantasie der Zuschauer.

«Nichts weist darauf hin, dass der Kuss sexuell gemeint war. Genau wie niemand sagt, dass die Zigarette einen Joint darstellen soll», so Bernasconi.

Doch die Tatsache, dass jetzt ein derartiger Wirbel um ihr Video gemacht werde, bestätige ihre These: Die Gesellschaft sanktioniere, ausnahmsweise im Gegensatz zum Gesetz, Abweichungen von der Norm. Doch genau das sei eigentlich das Gegenteil von Freiheit.

Und da wolle ihre Partei ansetzen: «Sexualität sollte keine Rolle spielen», findet die grünliberale Grossrätin. Theoretisch und gesetzlich sei das schon so. Doch viele Menschen hätten trotzdem ein Problem damit, wenn sich zwei Frauen in einem Video küssten. Selbiges gelte für die Zigarette, so schnell würden die Menschen an Kiffer denken.

Ein netter Nebeneffekt

Den Vorwurf der Effekthascherei, der zum Beispiel von TeleBasel und auch in den sozialen Medien aufgekommen ist, weist Bernasconi in aller Form zurück. Das Video sei nicht ihre Idee gewesen, sie sei lediglich als Statistin angefragt worden.

Sie hätte nicht damit gerechnet, dass ihr Kurzauftritt auf ein solches mediales Echo stossen würde: «Meine Absicht war es, die Tabus unserer Gesellschaft aufzeigen.» Doch natürlich sei sie nicht unglücklich über die Aufmerksamkeit, schliesslich seien ja bald Wahlen. (wif)