Publireportage :  Genussvoll in winterliche Höhen mit dem Glacier Express

Ein Hoch auf den Winter, ein Hoch auf den Genuss! Auf dem Streckenabschnitt zwischen Chur und Brig entführt der Glacier Express seine Gäste in die verschneiten Gebirgslandschaften entlang des Alpenhauptkammes. Die An- und Rückreise ab Wohnort, die Fahrt in den Panoramawagen inklusive Platzreservation, ein Tagesteller frisch aus der Bordküche sowie ein Souvenir: der «Winter-Hoch-Genuss» bietet alles in Einem zum Spezialpreis ab 99 Franken, exklusiv online buchbar unter www.rhb.ch/wintergenuss.

