Tadesse und Büchler werden gekrönt

Die Schweizer Leichtathletik schaut auf das erfolgreichste Jahr seit langem zurück: zwei Top-8-Klassierungen bei Olympia in Rio, zweimal Gold und dreimal Bronze bei der EM in Amsterdam, dazu mehrere Medaillen bei internationalen Nachwuchs-Titelkämpfen. Grund mehr als genug, das am Freitagabend bei der Swiss Athletic Night in Luzern zu feiern.

Krönung der Besten

Da gab es auch keine grossen Diskussionen, wem die Ehre als Schweizer Leichtathleten des Jahres zukommt. Tadesse Abraham (34) ist mit doppelten EM-Gold im Halbmarathon und mit der Halbmarathon-Staffel sowie dem siebten Olympia-Rang im Marathon bei den Männern gesetzt. Nicole Büchler (33) als Hallen-WM-Vierte im Stab genau so. Und die Auszeichnung als beste Nachwuchs-Athletin hat sich Angelica Moser (19) als Junioren-Weltmeisterin im Stabhochsprung ebenfalls verdient.

Leichtathletik ist in

Die Erfolge an der Spitze schlagen sich auch im Nachwuchs nieder. Der UBS Kids Cup – 2011 einst mit 54 000 Teilnehmern begonnen – verzeichnet 2016 mit 136 396 Teilnehmern einen neuen Rekord. Er bleibt das erfolgreichste Nachwuchs-Projekt des Schweizer Sports.