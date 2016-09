5,4 statt 14 Milliarden Dollar :  Deutsche Bank mit deutlich tieferer Strafe – Börse reagiert sofort

Good News für die Deutsche Bank: Im Streit um dubiose Hypothekengeschäfte soll die Strafe gegen die Bank auf 5,4 Milliarden Dollar reduziert werden. Das Justizministerium forderte zuvor 14 Milliarden Dollar. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP sowie Focus Online. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Die Aktie der Deutschen Bank schoss nach Bekanntwerden der Meldung in Höhe. Um 17.18 Uhr notierte sie 12,5 Prozent im Plus bei 11,49 Euro. Die Schweizer Banken zogen nach: Die Aktienkurse Credit Suisse und die UBS schossen Minuten nach Bekanntgabe am Börsenplatz in Zürich in die Höhe. Dies nachdem sie zu Tagesbeding tiefrot gestartet hatten. Aber bereits im Tagesverlauf hatten die Bankentitel sich deutlich erholt. (pma)