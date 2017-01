In der Ostschweiz entsteht ein neuer WEF-Hub Altenrhein hebt ab!

ST. GALLEN-ALTENRHEIN - Am St. Galler Mini-Flugplatz sind während des WEF fast so viele Privatjets parkiert wie am Flughafen Zürich. Damit das klappt, stehen die Flieger dicht an dicht.