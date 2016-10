Bombenbauer von Chemnitz: Al-Bakr hatte mögliche Mittäter im Netzwerk

Der Bombenbauer von Chemnitz, Dschabr al-Bakr, soll offenbar kein Einzeltäter gewesen sein. Wie das Magazin «Stern» in der neusten Ausgabe berichtet, soll al-bakr finanzielle Unterstützung von einem möglichen zweiten Mann erhalten haben.

Das Magazin berichtet, dass es sich bei diesem zweiten Mann um Chalil A. handeln sollte. Er soll nach «Stern»-Informationen al-Bakr Anfang September 2250 Euro ausgezahlt haben.

Auftraggeber soll ein Syrer namens «Abu Nur» gewesen sein, der in Flüchtlingsunterkünften im Raum Düsseldorf Boten für ein Geldtransfer-Netzwerk namens «Hawala» anwirbt. Chalil A. soll «Stern»-Informationen zufolge ein Vertrauensmann des Netzwerks in Sachsen gewesen sein. Ob Chalil A. von den Anschlagsplänen wusste, ist unklar. Er sitzt jedoch wegen des Verdachts der Mittäterschaft in Haft. (mje)

