«G&G»-Glory-Verleihung :  Tamy hatte die Hosen an

Den Preis für den besten Stil hat zwar der Luzerner Musiker Marco Kunz gewonnen, verdient hätten ihn auf jeden Fall die beiden Missen Lauriane Sallin (22) und ihre Vorgängerin Laetitia Guarino (23). Sie stachen mit ihren ausgefallenen Roben bei der Glory-Verleihung der People Sendung «Glanz & Gloria» heraus. «Ich liebe es, mich zu verwandeln. In dem Kleid fühle ich mich wie eine Meerjungfrau», so Lauriane.

Neben ihr war auch Tamy Glauser (31) für ihren Stil nominiert. «Das freut mich echt», so das burschikose Model und neue Freundin von Dominique Rinderknecht (27). Knapp zwei Monate nach dem Liebesouting sind die beiden noch immer knallverliebt. Sie inspirieren sich auch modisch: «Wie leihen uns gerne gegenseitig Sachen aus», so Dominique. «Und wir schenken uns viel», ergänzt Tamy. Modisch hatte gestern sie die Hosen an.