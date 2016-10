Für Sie degustiert: GP-Siegerweine :  Mathier Jahrzehnt-Winzer – das Wallis räumt ab

Es ist ein überragender Erfolg für den grössten Weinbau-Kanton! Die Walliser Winzer belegen 19 der 36 Podestplätze in den zwölf Kategorien. Gefolgt von der Deutschschweiz mit sieben (Graubünden, Zürich, Thurgau, Aargau), Tessin (5), Neuenburg/Drei-Seen-Land (3) und dem Waadtland (2). Die Hälfte der Kategoriensiege ging ins Wallis.

Und auch der erstmals verliehene Titel «Schweizer Weingut 2007-2016», wie er offiziell heisst, geht ins Wallis. An die Kellerei Adrian und Diego Mathier Nouveau Salquenen in Salgesch, wie der Betrieb von Diego Mathier offiziell heisst. Im Abkürzungsverfahren: Diego Mathier ist der Schweizer Winzer des Jahrzehnts!

Gleich zwei Mal wurde der ehemalige Banker in diesen zehn Jahren als Winzer des Jahres ausgezeichnet. Auch der Genossenschafts-Gigant Provins wurde zwei Mal mit diesem Titel bedacht. Nur hat Mathier bei der Anzahl Podestplätze die Nase gegenüber Provins mit 16 Plätzen unter den besten Drei ganz klar vorne.

Entsprechend freute sich der Titelträger: «Wenn mir jemand das vor fünfzehn Jahren, als ich den Betrieb von meinem Vater Adrian übernahm, vorausgesagt hätte – ich hätte ihm gesagt: Du spinnst!» Und Mathier wird dann zum Philosophen: «Unmögliches versuchen, Mögliches erreichen. Das ist mein Motto. Und dieses sollte allgemein für die Schweizer Winzer gelten. Wir machen hier Ausnahme-Weine. Ich würde mit keinem Winzer in der Welt tauschen wollen. Aber wir sind zu scheu! Gehen wir voran, mutig. Denn die Qualität der Produkte aus dem Wallis und aus der ganzen Schweiz ist überragend.»

BLICK hat die zwölf Siegerweine und viele weitere, die auf dem Podest landeten, degustiert. Der erste Eindruck: Die Qualität war noch nie so gut! Das lag einerseits daran, dass 2015 ein absolutes Klasse-Jahr war, in dem meteorologisch alles stimmte. Aber wohl auch am neuen Degustations-Verfahren, dass die Organisatoren von VINUM und Vinea erstmals angewandt haben. Zuerst verkosteten 170 Degustatoren an sechs Tagen die 2864 eingereichten Weine von 560 Erzeugern. 73 wurden auf Exzellenzniveau und damit ins Finale gehievt. Die Sieger wurden dann von einer zehnköpfigen internationalen Jury bestimmt. Paolo Basso, bester Sommelier der Welt 2013 und Mitglied der Neuverkostungsjury, hob die qualitative Verbesserung bei den Chasselas und Rosés sowie die gelungenen Assemblagen, Merlots und Süssweine hervor. «Mit Weinen auf diesem Niveau kann sich die Schweiz durchaus einen Platz unter den besten Weingebieten der Welt erkämpfen.»

Zurück zu unserem eigenen Test: 25 Weine haben wir verkostet. Einer kriegte 15,5/20 Punkte, fünf 16. Die restlichen 19 wurden mit 16,5 und mehr benotet. Das ist sagenhaft gut und das Spiegelbild der hohen Qualität der helvetischen Weine. Und es ist, wie gesagt, der Beweis, dass sich das neue Degustationsverfahren mit der internationalen Schlussjury bewährt hat. Denn in den Vorjahren hat es doch viele Sieger- und Podestweine gegeben, bei der man die Nase rümpfen und sich fragen musste: Was, der war so weit vorne? 2016 nicht. Let’s go!

HÖCHSTNOTE FÜR LAMPERTS CUVEE

Die beste Note des Anlasses geht an den Sieger in der Kategorie rote Assemblagen, an die Cuvée Rouge 2013 von Lamperts Weingut Heidelberg in Maienfeld. Wunderbar austariert i der Nase, recht dunkel, hoch elegant, viel Frucht, Ausdrückstärke, genau die richtige Dosis Säure, viel Frische und eine tolle Länge. Dafür gibts verdiente 18 Punkte! (CHF 30.--. www.weingut-heidelberg.ch).

Fünf Weine haben mit 17,5 Punkten notiert. Da ist zuerst mal der Siegerwein in der Kategorie Merlot, der Il 2013 von Vini Rovio Gianfranco Chiesa aus Rovio. Ein Merlot mit einer parfümierten Nase, sehr modern vinifiziert, mit Power, ohne allerdings zu überborden, er wird dann dunkel-teerig und dicht, die Länge ist toll. (CHF 37.--. www.schubiweine.ch). Auch 17,5 gibts für den besten Pinot Noir, den Uris 2014 von Davaz aus Fläsch. Ein sortentypischer Vertreter, nussig-kirschig, leichte Barriquearomen, harmonisch im Gaumen, knackige Säure, Frucht, ein eleganter und feingliedriger Pinot, der wunderbar lang ist (CHF 42.--. www.davaz-wein.ch).

Auch zwei Weisse haben es auf 17,5 gebracht. Zum einen der Sieger in der Kategorie Schaumweine, die Cuvée Bel Héritage 2011 von Mauler aus Môtiers NE. Hefenoten, Brioche und Toast in der Nase, eher weniger Frucht, im Gaumen eine lebhafte Perlage, zu einem «echten» Champagner ist kein Unterschied festzustellen, die Hefenoten dominieren weiterhin, das Finish ist schäumend, lang und nussig (CHF 33.--. www.mauler.ch).

Und auch Diego Mathier, der Winzer des Jahrzehnts, kriegt eine 17, 5 für seine weisse Assemblage Cuvée Madame Rosmarie Mathier 2014. Ein Wein, der durch eine eindrucksvolle Mineralik besticht, schöne Fruchtaromen durchschimmern, im Gaumen hat er viel Schmelz, ist elegant, die Balance zwischen den verschiedenen Komponenten ist perfekt, die Länge gut. Aktuell ist der Jahrgang 2015 auf dem Markt. Und auch der kriegte dieselbe fabulöse Punktzahl: 17,5/20! (CHF 23.20. www.mathier.com).

DIE KATEGORIENSIEGER IM ÜBERBLICK

Schweizer Weingut 2007 bis 2016: Nouveau Salquenen, Adrian & Diego Mathier, Salgesch VS

Weingut des Jahres 2016: Cave Régence Balavaud, Vétroz VS

Prix Bio: Pinot Noir Begnins Bio 2015, Domaine La Capitaine, Begnins VD

1. Platz Chasselas: Fendant Classique 2015, Domaine des Muses, Sierre VS (Foto)

1. Platz Müller-Thurgau: Amliker Müller-Thurgau 2015, Zahnd erlesene Weine, Amlikon-Bissegg TG

1. Platz Rosé & Federweisse: Rosé 2015, Weingut Gehring, Freienstein ZH

1. Platz Schaumweine: Cuvée Bel Héritage 2011, Mauler et Cie SA, Môtiers NE

1. Platz Weisse Assemblagen: Sentes Blanches Coteaux de Sierre 2014, Cave Les Sentes, Sierre VS

1. Platz Sortenreine Weissweine: Petite Arvine Saillon Grand Cru 2015, Cave Corbassière, Saillon VS (Foto, erhielt auch den Prix Vinissimo als CH-Weisswein des Jahres)

1. Platz Rote Assemblagen: Lampert’s Cuvée Rouge 2013, Lampert’s Weingut Heidelberg, Maienfeld GR (erhielt auch den Prix Vinissimo als CH-Rotwein des Jahres)

1. Platz Gamay: Gamay Vieilles Vignes 2015, Cave David Rossier, Leytron VS

1. Platz Pinot Noir: Pinot Noir Uris Davaz 2014, Weingut Davaz, Fläsch GR

1. Platz Sortenreine Rotweine: Syrah Grandmaître Barrique 2014, Gregor Kuonen, Caveau de Salquenen, Salgesch VS

1. Platz Merlot: Il 2013, Vini Rovio Gianfranco Chiesa, Rovio TI

1. Platz Weine mit Restzucker: Marsanne Blanche 2012, Cave des Bernunes, Sierre VS