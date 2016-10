Mammut-Versteigerung: In Niederlanden wird Mammut-Skelett versteigert

Auf der Internetseite von des Online-Auktionshauses «Catawiki» steht zurzeit ein ganz besonderes Produkt im Angebot. Ein Verkäufer aus den Niederlanden bietet ein komplettes Skelett eines Mammuts zum Verkauf an.

Wer den Vorfahren des Elefanten ins Wohnzimmer stellen möchte, benötigt aber viel Platz. Das Mammut mit dem Namen Bart besteht aus 270 Knochen und ist dreieinhalb Meter hoch. Über fünf Meter misst es in der Länge. Die fossilen Überreste sind etwa 30'000 bis 50'000 Jahre alt.

Schätzwert: 260'000 Euro

Der Schätzpreis des Skeletts liegt bei 260'000 Euro. «Es ist selten, dass das vollständige Skelett eines Mammuts auf dem freien Markt verkauft wird, denn solche Funde sind in der Regel Museen vorbehalten», sagt der Experte des Auktionshause, Wim van Storbroekt. «Unseres Wissens nach ist dies eines der wenigen Skelette in Europa, das sich in Privatbesitz befindet.»

Gefunden wurden Barts Gebeine in der Nordsee – das Meer gilt als einer der grössten Mammutfriedhöfe. Während der Eiszeit war die Norsee eine Tundra und diente den Tieren als Lebensraum. Das Bergen des Skeletts, die Restaurierung und das Zusammensetzen nahmen rund zehn Jahre in Anspruch.

Selbstabholung bevorzugt

Die Aktion läuft noch bis Sonntag. Es wurden bereits zwölf Gebote abgegeben. Der Preis liegt aktuell bei 50'000 Euro. Sollte man das Mammut ersteigern, bevorzugt der Verkäufer die Direktabholung im niederländischen Gaanderen. Aber auch der Versand ist möglich. Die nicht geringen Zusatzkosten müsste der Käufer in diesem Fall aber selber bezahlen.

Das Mammut lebte an diversen Orten auf dem Globus. Aufgrund der globalen Erderwärmung sank seine Population jedoch vor ungefähr 140.000 Jahren ab. Dennoch starb das letzte Mammut erst vor 4.000 Jahren in Nord-Sibirien. (fss)