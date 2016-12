Bundesamt reagiert und veröffentlicht Karte für Drohnenpiloten :  Gefährliche Drohnen unter dem Christbaum

Drohnen stehen hoch im Kurs. Diese Entwicklung freut die Flughäfen nicht. Nun gibt das Bundesamt für Zivilluftfahrt eine Warnung heraus.

«Vielen Käufern fehlt das Bewusstsein, dass sie mit ihren Drohnen die bemannte Luftfahrt gefährden können», schreibt es in einer Medienmitteilung. In Basel und Zürich sei es bereits zu zwei Vorfällen gekommen, Linienpiloten hätten Drohnen in unmittelbarer Nähe zum Flugzeug gesichtet.

Fünf Kilometer Sperrzone

Um dem entgegenzuwirken, hat das Bundesamt nun eine interaktive Karte veröffentlicht. In Blau und Rot wird dargestellt, wo sich eingeschränkte Zonen befinden. Blau heisst, Drohnen dürfen nicht höher als 150 Meter fliegen. In den roten Zonen herrscht ein generelles Flugverbot.

Neue Regeln hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt dabei nicht formuliert, denn die aktuelle Gesetzgebung ist klar: Im Umkreis von fünf Kilometern um einen Flughafen dürfen keine Modellflugzeuge oder Drohnen betrieben werden. (shu)