Buckingham Palast ist eine Bruchbude: Queen muss gründlich renovieren

Aussen Schloss, innen Bruchbude: Hinter den Mauern des Buckingham-Palastes in London, der offiziellen Residenz der englischen Königin Elizabeth II. (91), bröckelt der Putz. Schon mit blossem Auge seien die Schäden zu erkennen, sagen Palast-Insider. Die aus der Vorkriegszeit stammenden Elektroleitungen sind brüchig, und in den Versorgungsgängen rosten uralte Wasserboiler sowie Heizungsrohre vor sich hin. Zudem sind die sanitären Anlagen völlig veraltet. In einer Zeit, in der selbst Billighotels Zimmer mit Toilette und Dusche anbieten, müssen königliche Gäste wie das japanische Kaiserpaar oder die Obamas durch einen langen Flur gehen, bevor sie sich die Zähne putzen können.

Nun soll der 775-Zimmer-Palast gemäss Finanzministerium saniert werden. Dieser Beschluss ist nicht unumstritten, da die rund 470 Millionen Franken Kosten ausschliesslich die Steuerzahler aufbringen müssen. Die Königin selber zahlt keinen Penny. Dabei trage sie die Verantwortung für den Zerfall, sagen Kritiker. Sie beanstanden, dass die Queen das Gebäude seit den 50er-Jahren stets nur notdürftig reparieren liess.

Wenn erwartungsgemäss das englische Parlament der Sanierung zustimmt, glänzt der Buckingham Palace ab April 2017 während zehn Jahren als königliche Baustelle. Die Queen will während der Bauzeit im Palast wohnen bleiben.