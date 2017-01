Brand in Fiesch VS :  Das Hotel Hirschen steht in Flammen

Heute Morgen gegen 5.15 Uhr ist im Hotel Hirschen im Walliser Ferienort Fiesch ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind derzeit noch in Gang, wie Polizei-Sprecher Christian Zuber gegenüber dem Online-Portal «1815.ch» sagte.

Fünf Personen mussten evakuiert werden. Verletzt wurden sie aber nicht, sie kamen mit dem Schrecken davon.

Die Flammen griffen offenbar zudem auf ein benachbartes, unbewohntes Haus und einen Stadel über. Alle drei Gebäude wurden nach ersten Erkenntnissen komplett zerstört.

Zweiter Hotel-Brand in einer Woche

Es ist der zweite grosse Hotel-Brand in der Schweiz in weniger als einer Woche: Erst am vergangene Freitag brannte das Posthotel Holiday Villa in Arosa GR komplett nieder.

Das Feuer konnte erst nach 36 Stunden gelöscht werden. Drei Personen wurden verletzt. (bau)