Alexandre Zeller wird Präsident der Schweizer Tochter :  Börsen-Präsident wechselt zur CS

Alexandre Zeller wird laut Mitteilung per 1. Oktober 2016 das Amt des Präsidenten des Verwaltungsrates der Credit Suisse (Schweiz) AG übernehmen. Auf Ende September tritt er als Präsident der Börsenbetreiberin Six Group ab. Zusätzlich soll er auch Verwaltungsrat der Muttergesellschaft werden. Die Wahl erfolgt im nächsten Frühling.

Zeller war von 2002 bis 2008 Chef der Waadtländer Kantonalbank BCV. Anschliessend wechselte er zur Skandalbank HSBC Private Bank (Suisse) in Genf, wo er bis 2012 Chef des Schweizer Geschäfts war. Die Schweizer Tochter des britischen Finanzriesen hatte über Jahre hinweg Schwarzgelder in grossem Stil verwaltet. Der Ex-Angestellte Hervé Falciani brachte den Skandal an die Öffentlichkeit, der unter dem Namen «Swiss Leaks» international für Schlagzeilen sorgte.

«Wir sind stolz darauf, dass wir Alexandre Zeller für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten der Credit Suisse (Schweiz) AG gewinnen konnten», zitiert die CS Präsident Urs Rohner in der Mitteilung. Zeller sei ein fundierter Kenner des Schweizer Finanzplatzes und auch mit dem internationalen Umfeld bestens vertraut.

Neben Zeller zieht auch Peter Derendinger, Gründer und CEO der Alpha Associates AG, in den Verwaltungsrat der CS Schweiz ein. Auch Gruppen-CEO Tidjane Thiam wird Verwaltungsrst der CS Schweiz.