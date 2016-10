Nach Putschversuch Türkei: «Cumhuriyet»- Chefredaktor festgenommen

Die türkische Polizei hat laut Medienberichten den Chefredaktor der regierungskritischen Zeitung «Cumhuriyet«, Murat Sabuncu, festgenommen. Die Ermittler fahndeten ausserdem nach dem Zeitungsvorstand Akin Atalay und dem Autoren Güray Öz, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag.

Der Fernsehsender CNN Türk berichtete, es seien insgesamt 13 Haftbefehle gegen Mitarbeiter der Zeitung ausgestellt worden.

Die Nachrichtenagentur DHA berichtete, die Istanbuler Staatsanwaltschaft werfe der Leitung des Blattes vor, Straftaten zugunsten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen begangen zu haben.

Die Regierung beschuldigt Gülen, für den Putschversuch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan Mitte Juli verantwortlich zu sein. In der Türkei ist Gülens Bewegung als Terrororganisation eingestuft.

Artikel über Waffenlieferungen an den IS

Vor knapp einem Jahr hatten die türkischen Behörden bereits den damaligen «Cumhuriyet»-Chefredaktor Can Dündar und den Hauptstadt-Büroleiter des Blattes, Erdem Gül, festgenommen.

Im Mai wurden sie wegen der Veröffentlichung eines Artikels über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

Bis zum Berufungsverfahren kamen sie frei. Dündar hat inzwischen die Türkei verlassen und lebt in Deutschland im Exil.

Verbindungen zu Prediger Gülen?

Seit September läuft ein weiterer Prozess gegen Dündar und Gül wegen mutmasslicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung. Seit dem Putschversuch gehen die türkischen Behörden mit Massenentlassungen und -verhaftungen gegen mutmassliche Gülen-Anhänger vor. Erst am Wochenende wurden weitere 10'000 Staatsbedienstete entlassen. (SDA)