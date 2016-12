Matratzen «One Fits All» für jedermann :  Schöner träumen dank Internet

Sie heissen Emma, Caspar oder Eve. Alle arbeiten mit denselben Methoden und Versprechen: Im Live-Chat wird der Kunde beraten, die Matratze wird bis zur Haustür geliefert, und nach 100 Testtagen kann man das Produkt kostenlos retournieren, falls es nicht passen sollte. Probeliegen in ungemütlichen Lagerhallen gehört, wenn es nach den Matratzenherstellern aus dem Internet geht, der Vergangenheit an. Stattdessen gibt es eine Einheitsmatratze, die angeblich zu jedem passt: Frau oder Mann, dick oder dünn, gross oder klein.

Ein Modell für alle

«One Fits All» heisst das Prinzip und ist im Gegensatz zum gewohnten Angebot nicht individuell auf den Kunden abgestimmt. Es kommt gut an, nur fünf Prozent der Matratzen werden beispielsweise an den Hersteller Eve zurückgeschickt. «Durch eine spezielle Materialzusammensetzung passt sich unsere Matratze jedem Körper an und ist dabei trotzdem punktelastisch», erklärt Deutschland-Chef Helmut Müller gegenüber der «Welt».

Bei anderen Herstellern hört sich das ähnlich an: «Eine für alle. Für Seiten-, Rücken- oder Bauchschläfer», versprechen die Anbieter von Smood.

Objektiver klingen die Ergebnisse der Stiftung Warentest: Grosse und schwere Menschen könnten auf Brunobett, Munn und Emma Rückenprobleme bekommen. Wer die Probe aufs Exempel machen möchte, kann bis zu 100 Tage Probe schlafen und wieder kostenlos retournieren.

Schnäppchen aus dem Netz

Vor allem im Preis überzeugen die Online-Anbieter. Da die Matratzen nur übers Internet verkauft werden, wird der stationäre Verkauf eingespart. Verglichen mit einem ähnlichen Angebot aus dem Bettenlager sind die Internet-Matratzen also ein Schnäppchen. Bei Caspar gehts bei 440 Franken (80x200 cm) los, die grösste Grösse (180x200 cm) gibt es dann für 880 Franken.